Urge preparación en temas de inclusión

Mazatlán, Sin.- Aunque los programas educativos hablan de la inclusión como una de sus prioridades, todavía el magisterio no está preparado para dar atención adecuada a los alumnos con alguna discapacidad y brindar las herramientas necesarias para que lleguen a ser unos profesionistas, por lo que se requiere del apoyo gubernamental para una preparación de los docentes, aseguró la presidenta de la Red de Padres con Hijos con Discapacidad, Hilda Guillén Ledezma.

Como padres de familia solicitamos el apoyo que venga desde el Presidente de la República de darles la oportunidad a los maestros en capacitarse para las diferentes discapacidades, porque los maestros no están preparados, si no están capacitados para atender las diferentes discapacidades entonces cómo van a poder atender a un niño si no se les prepara adecuadamente Hilda Guillén Ledezma





Dijo que si se trabaja en conjunto, docentes y padres de familia se puede lograr que los alumnos con alguna discapacidad salgan no sólo bien preparados, sino que sean alumnos egresados exitosos, con objetivos y metas, en el ámbito de sus aptitudes, y no solo encasillarlos hacia la música o el canto.

Refirió que en todas las discapacidades siempre hay talento, sólo que se requiere brindarles la oportunidad con herramientas para ofrecerles una vida menos difícil.

Hilda Guillén reconoció que también falta capacitar a los padres de familia que tienen hijos con alguna discapacidad, ya que la educación del alumno no sólo se da en la escuela, sino que el 50% de la formación se brinda en el hogar, donde los tutores o padres son la clave para lograr las metas y objetivos en los programas educativos.





Si se nos brindan la oportunidad de darle las herramientas a nuestros hijos vamos a poder hacer de ellos una vida menos difícil, porque difícil ya lo es, y que sean triunfadores, grandes personas, eso es lo que nosotros como padres deseamos de nuestros hijos, y que se puedan valer por ellos mismos, que sean autosuficientes Hilda Guillén Ledezma





Indicó que al igual que cualquier alumno, las personas con alguna discapacidad también pueden cursar sus estudios si se les educa como debe de ser, y si se les proporcionan las herramientas necesarias, para que cuando salgan puedan desempeñarse en cualquier ámbito laboral, donde ellos tengan aptitud.









Que logren tener sus estudios, terminen sus carreras y que puedan desempeñarse en cualquier ámbito laboral donde ellos tengan aptitud, ese es el sueño anhelado de todo padre, ver a sus hijos triunfar, tenga o no tenga discapacidad Hilda Guillén Ledezma

Hilda Guillén Ledezma, presidenta de la Red de Padres con Hijos con Discapacidad.









