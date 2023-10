Tere Guerra no dejará Semujeres para buscar senaduría o diputación en 2024

Culiacán, Sin.- La titular de la Secretaría de Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa, descartó anotarse al proceso interno de Morena, donde los aspirantes a diputación federal y senaduría se inscribirán para someterse al juicio de la militancia.

Es importante señalar que desde el 1 hasta el 3 de noviembre se abrirá la convocatoria, en la cual los aspirantes se registrarán para decidir quién representará al partido en el proceso electoral de 2024 para dichos puestos de elección popular.

Guerra Ochoa fue clara al expresar que no tiene interés en buscar un puesto en la Cámara del Senado ni en el Congreso de la Unión.

"No tengo la intención en este momento, estoy en el gabinete, no he tenido la oportunidad de conversar sobre este tema con el gobernador, no estoy en ese plan, no tengo esa determinación", dijo.

A pesar de no participar en el proceso, la secretaria enfatizó que seguirá apoyando el proyecto de la 4T desde su trinchera.

Aspirantes

Por otro lado, señaló que sus compañeras de gabinete, María Inés Pérez Corral (titular de Sebides) y Graciela Domínguez Nava (titular de Sepyc), ya se pronunciaron por anotarse en el proceso de selección.

En este sentido, reconoció los perfiles de ambas funcionarias y consideró que en Morena hay mujeres cuyas trayectorias cumplen para dichos puestos.

Dato extra

Otro integrante del gabinete del gobierno estatal fue Enrique Inzunza Cazares, secretario General de Gobierno.