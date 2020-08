Sufren comercios del Centro por la falta de ventas

Mazatlán, Sin.- Ha pasado poco más de un mes desde que la mayoría de negocios del Centro reabrieron sus puertas al público después de haber pasado dos, tres y hasta cuatro meses sin trabajar debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19 y la situación es la misma: pocas ventas.

Martha tiene un puesto de “chacharitas” en el Centro y comenta que con el regreso de las clases virtuales, no ha vendido ni una sola mochila.

“Está muy tranquilo, casi no vendemos, ahora con el regreso a clases virtuales nos ha perjudicado bastante, porque no hemos vendido ni una sola mochila. Lo que se vende son cubrebocas, gel antibacterial y atomizadores, de ahí en fuera nada se vende”, comentó.





Paola, empleada de una distribuidora de cosméticos y bisutería, ha notado que sus clientas que acudían cada fin de semana a surtirse de productos, ahora lo hacen cada mes.

“Se está recuperando un poquito de hace dos semanas para acá, pero no mucho que digamos, la gente viene a surtirse cada mes de productos, ya no es como antes, que venían cada semana. Lo que se está vendiendo ahorita son los tintes de cabello”, dijo.





Mary, de Más Sensual, tienda dedicada a la venta de ropa interior para dama, expresa que han tenido que rebajar y poner en oferta las prendas, con la idea de que puedan salir de inventario más rápido.

“Hay muy pocas ventas, yo creo que también influye el que tengamos un horario recortado, estábamos trabajando de 9:30 a 3:00 y a partir de esta semana se amplió a las 5:00 de la tarde. Hemos puesto bastantes ofertas para que salga la mercancía y sí se vende, pero no como antes”, expresó.





Hilda es propietaria de una boutique y reconoce que a pesar de rebajar la mercancía, la gente no tiene dinero para gastar en artículos de segunda necesidad.

“Aquí uno se esfuerza, pero no ha funcionado esto, no tenemos empleada, no hay para pagar el sueldo, es más, ni alcanza para pagar la mitad de la renta. La gente no tiene dinero, venimos arrastrando la cuesta de enero y ahora el Covid-19".

Comerciantes reconocen que los ciudadanos están muy gastados como para comprar productos que no son de primera necesidad, sin embargo, hacen un esfuerzo por mantener abiertos sus negocios con la idea de que “lo que caiga es bueno”.





























