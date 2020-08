Multan a comercios que no acatan protocolos

Mazatlán, Sin.- En la última semana se han levantado 25 actas administrativas a comercios de diferentes giros en distintos puntos de la ciudad, por faltar a las medidas preventivas contra el Covid-19. El director de Comercio municipal, Jesús Guillermo Jackes Tirado, informó que dicho levantamiento de actas se dio tanto en comercios formales como en no formales.

"Han sido 25 actas administrativas las que se han levantado en la última semana. Los motivos varían mucho y se han dado en todos los giros comerciales, tanto en ambulante como formal. Nosotros abarcamos toda la ciudad, la zona turística, el primer, segundo y tercer cuadro", informó.

Añadió que el número de actas es muy variante de una semana a otra y esto se debe en gran parte a que cada día reaperturan más y más negocios, por lo que las supervisiones se hacen de manera constante. Actualmente, el departamento cuenta con 55 inspectores divididos en tres turnos.

Una situación que diariamente se observa en algunos comercios es la aglomeración de clientes a las afueras de los establecimientos, en espera de turno para entrar, sin guardar la distancia debida. Ante esto, Jackes Tirado reiteró que es el comerciante el encargado de poner orden en estos casos y deben de tener una persona encargada para ello.

"A final de cuentas, las personas que están por entrar a los negocios son clientes de ellos, entonces, siempre hemos pedido que tienen que cuidar a sus clientes, tienen que tener una persona encargada en la parte de afuera".

Señaló que de manera general y en su mayoría, los comercios cumplen con los protocolos establecidos, sin embargo son los ciudadanos los que en algunos casos se encuentran renuentes a seguirlas como deben de ser.

"La mayoría de los comerciantes las cumplen, muchas veces nos encontramos que quien falla es la ciudadanía, todos queremos salir de esto ,pero ocupamos el apoyo de la ciudadanía. Los comercios están cumpliendo porque les interesa no tener sanciones y cuidar su negocio", señaló.

ANTROS Y BARES

Sin incidentes ni percances transcurrió el fin de semana con la reapertura de antros y bares. Aseguró que es afuera, con la ciudadanía, dónde se presentan algunas complicaciones.

"Las recomendaciones para ellos y las revisiones fueron muy constantes, nosotros los hemos checado día tras día y volvemos a lo mismo, donde nos hemos encontrado que el problema no es adentro, sino en la parte de afuera, que la gente no entiende que ya con la nueva normalidad el bar o cualquier negocio va a cerrar cuando esté en su capacidad, porque no va a permitir entrar a más gente. La gente de afuera de repente es la que se pone más necia al querer entrar", afirmó.

MÚSICOS Y BANDAS

Por otra parte, recordó que el gremio de músicos sólo tiene permitido trabajar en zona de playa y cruceros peatonales con algunas restricciones.

"En la playa están permitidos con algunos protocolos que se les ha pedido, el que no toque algún instrumento con la boca pues que use cubrebocas, que mantengan la distancia uno de otro y el horario permitido es hasta las 8:00 de la noche".

Hasta el momento, no se ha levantado ninguna sanción para este sector, pero aseguró que se vigilarán más de cerca ante la cercana y posible liberación de permiso para laborar en las playas.

DATOS

25 actas administrativas se han levantado en la última semana.

55 inspectores participan en los operativos de vigilancia.





