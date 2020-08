Recuperan negocios de Mazatlán su horario normal

Mazatlán, Sin.- A poco más de un mes de que inició la reapertura económica de Mazatlán, la mayoría de los negocios ya están abiertos, sin embargo la recuperación va lenta, reconoció Óscar Tirado Bernal.

El vicepresidente de turismo de la Cámara de Comercio de Mazatlán manifestó que la mayoría de los negocios recuperan poco a poco su operación normal, pero otros continúan con horarios de atención recortados.

“Cada empresa queda en su decisión hasta qué horario hacerlo, muchos trabajaban hasta las 2:00 de la tarde, salían a comer y luego regresaban de 4:00 a 6:00, ahorita hay quienes están trabajando con horario corrido hasta las 4:00 para que el personal se mueva a sus casas y no se junten los horarios y aglomeraciones en el transporte público con las demás empresas, pero ya es responsabilidad de cada quien hacerlo así”, dijo.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Puedes leer:Atienden casos por despido injustificado

Tirado Bernal comentó que en el caso de Mazatlán, ya están abiertos casi todos los giros, sólo faltan los gimnasios y salones de fiesta y se busca no se descuidar los controles de acceso a la revisión y en el uso de cubrebocas.

Sin embargo, expresó que se requiere que las reglas establecidas estén bien cuidadas y que se respeten, pero que lamentablemente muchos no lo hacen y sin salud la economía no va a poder levantarse a los niveles que se traían.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Lee Aquí: Rebecca Acuña, sinaloense que dirigirá la campaña de Joe Biden en USA

“Hemos hecho denuncias que no están respetando las medidas, el aforo, entonces esta situación no la hemos pasado, vemos a los gobernantes muy relajados y el mensaje es que se cuide la población, que cada quien haga su parte. Muchos negocios han sufrido, batallado y algunos han tenido pérdidas, pero ahí van poco a poco recuperándose con la llegada de turistas, pero que no sea a costa de vidas y descontrol de la pandemia”, indicó.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

El comerciante insistió en que la recuperación es lenta, sin duda ha habido mejoría desde hace un mes a la fecha en cómo se han ido moviendo los sectores, pero que todavía no se puede hablar de resultados positivos.

“Las empresas han tenido nulo apoyo por parte de gobierno en esta pandemia, el poder adquisitivo de las personas ha quedado limitado, hay personas con desempleo que están pasando por situaciones difíciles”, concluyó.

LOS GIROS

En el caso de Mazatlán ya están abiertos casi todos los giros, sólo faltan los gimnasios y salones de fiesta.





Lee más aquí ⬇

Local Vigilan a chóferes del transporte público en Mazatlán

Local Pescadores del sur piden que se mejoren sus caminos