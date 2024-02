En la colonia López Mateos están a la espera de que Jumapam regrese a tapar pozo

Mazatlán, Sin.- Los habitantes del sector H-1 de la colonia López Mateos de Mazatlán están a la espera desde hace más de un mes de que Jumapam regrese a tapar un pozo que dejó luego de realizar unos trabajos en la zona.

Lo que inicialmente fue una solución esperada, pronto se convirtió en una preocupación creciente, ya que el riesgo de que alguien sufra algún accidente es latente.

Este pozo, ubicado en medio de calles estrechas, se encuentra a escasos metros de las viviendas, generando inquietud entre los vecinos debido al riesgo de caídas accidentales.

"Nada más sales de esa casa y ahí está el pozo, obviamente significa muchísimo peligro para los que viven ahí y ni se diga para los que pasamos diario o las personas que no saben, a mí me mortifica que algún día me pase algo ahí o que a mi familia le ocurra un accidente, estamos muy expuestos", comentó Carmela Gómez, vecina del asentamiento.

Foto: Efrén Palacios / El Sol de Mazatlán

Además del peligro físico que representa, el pozo también emana malos olores provenientes del sistema de drenaje.

"Según ellos vinieron a reparar el problema que teníamos, pero dejaron uno peor para nosotros y es que ahora, además del pozo que está peligroso, salen los olores a drenaje y huelen feo, no sé qué tipo de arreglo hicieron, a lo mejor que no se salga el agua nada más", añadió la vecina.

Foto: Efrén Palacios / El Sol de Mazatlán

En el abandono

La falta de medidas de seguridad y el abandono de la obra por parte de Jumapam son una preocupación total y es que hasta animales han caído en el pozo.

"Una perrita se cayó ahí hace una semana cuando salió corriendo de su casa, ahí la tuvimos que sacar a la pobre porque estaba llorando, y ahí es cuando decimos: cuánto más pasará para que vengan a arreglar o dejarán que pase una tragedia de verdad", puntualizó.