Sipinna busca garantizar derechos de niños migrantes en Mazatlán

El Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Mazatlán (SIPINNA) busca mejorar los mecanismos para garantizar los derechos y garantías de los infantes migrantes, así lo aseguró la titular, María del Carmen Ramírez Morales.

Por las características propias del municipio, mencionó, hay un alto flujo de migrantes, constantemente llegan familias enteras en busca de trabajo y mejores oportunidades, algunos vienen de paso y otros que llegan para quedarse, poniendo en riesgo y en condiciones de vulnerabilidad a sus hijos.

"Es bien sabido que tenemos muchas situaciones de migrantes que llegan aquí a Mazatlán, familias enteras con niñas y niños que los traen en los cruceros vendiendo o aunque no los expongan, que no vendan, están en las esquinas y esa situación es preocupante", dijo.

Agregó que se han encontrado con casos donde los niños no están ni registrados, es decir, no tienen una identidad y, por lo tanto, no tienen acceso a derechos básicos como la educación y la salud.

"En diciembre, ahora en Carnaval y Semana Santa, tenemos que estar preocupados de que los niños no anden en la calle vendiendo, porque son situaciones para ellos de peligro, que los padres los exponen y hay vulnerabilidad", agregó.

Sin recursos

Ramírez Morales reconoció que Sipinna no cuenta con eso un albergue donde pueda trasladar a las familias o infantes para brindar un techo y comida en lo que se mejora o resuelve su situación, por lo que su intervención es solamente de orientación, concientización y canalización a otras instituciones.

"Que no expongan a los niños, que es una situación de peligro para ellos, es lo único que podemos hacer ahorita, no puedo ofrecerles más porque no cuento con recursos, no cuento con un albergue, pero si de alguna manera gestionamos y canalizamos a instituciones como Cáritas, buscar un enlace dónde los puedan estar más protegidos", comentó.

Debido a que Sipinna no cuenta con recursos, las familias son canalizadas a otras instituciones. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

La funcionaria municipal informó que recienteme se han atendido cuatro casos, indicó que es difícil llevar un conteo regular debido a que las familias están en constante movimiento dentro de la ciudad, pero que son los fines de semana cuando más se ven en las calles.

Para saber

De Guerrero y Veracruz, son los estados de origen de dónde provienen las familias. De otros países se han detectado a venezolanos, no obstante, puntualizó que la gran mayoría de los migrantes extranjeros vienen en pareja, sin niños.

Conformar el comité

La funcionaria municipal añadió que es importante que se tome protesta a los nuevos integrantes del Comité de Sipinna, pues con todos los cambios que hubo recienteme en el Ayuntamiento hay cargos que quedaron vacantes, de esta forma se trabajará de manera coordinada y mejorando los mecanismos de protección con las propuestas que hagan los nuevos integrantes.