Sinaloa suma 18 crímenes de odio en los últimos 8 años

18 integrantes de la comunidad LGBTTIQ+, han sido víctimas de crímenes de odio en Sinaloa, en los últimos 8 años, informó el presidente de Sinaloa Incluyente A.C., Tiago Ventura.

El activista y defensor de la comunidad LGBT, manifestó que estos crímenes han sido cometidos en contra de la comunidad, por el solo hecho de tener una orientación sexual diferente, de los cuales, ninguno ha sido resuelto.

“Los crímenes de odio contra las personas de la diversidad han sido muchísimos, han sido 18 en los últimos 8 años y ninguno se ha resuelto”, dijo.

Señaló que en algunos de los casos, los cuerpos de las víctimas, todavía no han sido encontrados.

“Hay algunos casos en los que el cuerpo todavía no ha aparecido”, añadió.

Referente a los 18 hallazgos que no han sido resueltos; Tiago Ventura mencionó que no hay confianza de la población LGBT en denunciar este tipo de actos, debido a que no hay sensibilidad de las autoridades para atender estos crímenes, sin discriminación y prejuicios, situación que abona a que no se resuelvan.

En ese sentido, el activista llamó a las autoridades del orden de los gobiernos estatal y municipales a la capacitación de funcionarios públicos y trabajadores.

¿Qué es un crimen de odio?

Un crimen de odio es la realización de una acción con saña en contra de una persona por la intolerancia, prejuicios o animadversión; que niegan dignidad y derechos personales y colectivos a aquellos que se estiman diferentes, puede ser cometido no solo en contra de la comunidad LGBT, sino también en contra de personas con diferente preferencia religiosa, étnica, con alguna discapacidad, raza etc.