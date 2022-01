Sin focos alarmantes de contagios para regreso a clases en Sinaloa

Culiacán, Sin.- La Secretaria de Educación, Graciela Domínguez Nava, mencionó que no se suspenderán las clases presenciales en Sinaloa y que a pesar de los aumentos por Covid-19 en el estado no hay focos alarmantes para suspender actividades escolares.

"Hasta el momento en Sinaloa no hay focos alarmantes, si es cierto que han incrementado los casos, pero no a un nivel donde la autoridad consideré el confinamiento, no consideramos la necesidad de no realizar las actividades escolares", indicó Domínguez Nava.

Mencionó, que el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya está muy vigilante y que de considerarse riesgoso el regreso a clases, se estará comunicando de manera oportuna.

"Le decimos a los padres de familia, al personal docente y al personal de apoyo, que el gobernador del estado está muy vigilante muy atento y de considerarse si es riesgoso continuar con las clases se estará comunicando de manera oportuna la suspensión", señaló Graciela Domínguez.

La titular de la Secretaría de Educación, expresó que lo importante es no suspender las clases.

"Aquí lo importante es no suspender clases, que se mantengan las clases, porque necesitamos que nuestros niños, niñas, estudiantes pues mantengan está actividad tan importante para su desarrollo", subrayó la Secretaria de Educación.

Detalló, que es demasiada responsabilidad y que todos los días se valora la posible suspensión de clases.

"Si claro, es un tema complicado, es demasiada la responsabilidad que asumimos como autoridad y es algo que todos los días estamos valorando", subrayó.

La Secretaria de Educación, puntualizó que mientras exista la pandemia por Covid-19 estarán monitoreando en coordinación con la Secretaría de Salud.









