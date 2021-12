Organizaciones campesinas desencantadas por el presupuesto 2022

Culiacán, Sin.- El Congreso Agrario Permanente en Sinaloa lamenta que solo se incrementará tres millones de pesos al presupuesto al campo en el próximo ejercicio fiscal, cuando se había hecho el compromiso de que se destinaría mayores recursos para impulsar la productividad.

“La verdad que nos sorprende porque en los discursos de los candidatos que ahora son diputados así como el gobernador siempre mostraron su apoyo, por eso ahora nos sorprende que manden un presupuesto de 489 millones cuando el año pasado se tuvo un presupuesto de 480, dicen que a lo mejor van a aumentar tres millones de pesos porque todavía lo andan cabildeando”, dijo Agustín Espinoza Lagunas.

Destacó que las organizaciones campesinas esperaban más, ya que les habían dicho que iban a tener un presupuesto sin precedentes en la historia del campo sinaloense.

“Es muy pequeño el crecimiento del apoyo al campo, ni siquiera la inflación que en este momento está alrededor del 7.13 por ciento”, señaló.

Espinoza Lagunas precisó que lo único que es rescatable en los programas presupuestales a ejecutar el próximo ejercicio fiscal, es el fondo para las compras anticipadas de coberturas.

“Al revisarlo nos damos cuenta que ni siquiera viene la tecnificación para el campo, otro de los programas tan socorridos por los diputados locales y que en la reunión que tuvimos con el secretario Jaime Montes nos había dicho que se iban a contemplar algunos programas para la modernización de los sistemas de agua”, señaló.

El Coordinador del organismo que agrupa once organizaciones campesinas en la entidad, dijo que no es posible que le estén metiendo mil 600 millones de pesos para crear un distrito de riego en Mazatlán y solamente le estén dando cuatro millones a los que ya están sembrando.

Espinoza Lagunas, lamentó que hasta el momento no haya un programa para el rescate de módulos de riego, no hay nada para apoyar la tecnificación, cuando les habían dicho que había que eficientar el uso del agua para poder sacar adelante el ciclo agrícola en curso.

“Entonces, estamos en un contrasentido, si no tenemos agua, si la poca agua que tenemos no la eficientamos, entonces al rato eso nos va a pegar en la producción, esas son desventajas de nosotros frente a nuestros competidores de Estados Unidos, Canadá, de otros países que producen los mismos granos que nosotros, pero que a nosotros nos sale más caro, lo que se ganó el año pasado, ahora hay incrementos del 200-300 por ciento en el costo de los insumos, como son fertilizantes, semillas combustibles, etc”, dijo.

Destacó que definitivamente la política agrícola que se está aplicando tanto nacional como en el estado, va en contra sentido del discurso de la soberanía alimentaria.

El dirigente campesino dijo que falta voluntad por parte de los tres niveles de gobierno; diputados locales y federales, del gobernador que ofrecían apoyar al campo y ahora que son gobierno deben de cumplir lo que tanto prometieron

“Ahora tanto el gobierno del estado, el gobierno federal, los diputados federales, y la mayoría en el Congreso local todos son del partido gobernante, Morena, ahora lo que falta es voluntad, por lo tanto, les hacemos un llamado a que cumplan con sus compromisos, su palabra a que le den un presupuesto mayor y más decoroso al campo sinaloense”, concluyó.









