Sin casos de golpe de calor en el Hospital Municipal pese a incremento de temperaturas

Mazatlán, Sin.- Pese al incremento en la temperatura en los últimos días, en el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez no se ha atendido a ningún paciente que presente síntomas de golpe de calor.

La directora de Servicios Médicos, Claudia Pérez Ramírez, señaló que han estado haciendo una serie de recomendaciones a los derechohabientes precisamente para evitar precisamente este trastorno ocasionado por el exceso de calor en el cuerpo, generado comúnmente por la exposición prolongada o al realizar esfuerzo físico en altas temperaturas.

"La recomendación es hidratación, no exponerse a las horas donde el sol está intenso, mantenerse y comer bien principalmente y no salir con ropa oscura porque eso es lo que hace que los rayos del sol penetren más (...) En todas las escuelas, todos los años siempre se les da las indicaciones, de no exponer a los niños a las áreas de sol, vamos a ir nosotros también, tenemos escuelas cerca para darles esa indicación" recomendó.

Enfermedades estomacales

Respecto a las enfermedades estomacales que suelen repuntar en esta temperatura, la funcionaria señaló que no se ha notado un incremento aún, manteniéndose en control las infecciones diarreicas.

"Hemos orientado a la gente a y tratarse, de tomar mucho líquido, a comer bien, a no exponerse al sol, vamos a empezando aún, pero sí, con esta ola tan alta que está pasando, hemos estado al pendiente de los pacientes, adultos mayores y niños, pero estamos concientizando a la población, con los derechohabientes para que tomen las medidas" dijo.

Añadió que otras de las recomendaciones en esta temporada son no dejar el alimento mucho tiempo sin refrigeración y cuidar también lo que se come en la vía pública.

"Que la comida traten de preservarla mejor. Yo creo que las medidas también las toman en los lugares donde se venden los alimentos y nosotros también le decimos a la gente que tenga cuidado dónde compra los alimentos", añadió.