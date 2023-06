Llama Cruz Roja a cuidarse de las altas temperaturas

Mazatlán, Sin.- En lo que va del mes de junio, Cruz Roja Mazatlán ha brindado dos atenciones por casos de deshidratación, los cuales no pasaron a mayores; sin embargo, la benemérita institución llama a los mazatlecos a cuidarse de las altas temperaturas.

"Hemos tenido dos casos de deshidratación durante el mes en curso, fueron casos de personas que se empezaron a marear y se sentían sin fuerzas, esto fue provocado por las altas temperaturas, gracias a Dios no hubo una víctima mortal y los pudimos enviar a casa ya en mejor estado, pero con algunas instrucciones médicas que siguieron", aseguró Abimelec Gómez.

El coordinador de socorristas de la delegación Mazatlán recomienda a la población tener mucha precaución ante la ola de calor que se vive en el puerto.

"Esperamos que la población de Mazatlán haga más conciencia en estos temas, hace mucho calor en estos días y eso afecta mucho a la ciudadanía, pueden sufrir algún golpe de calor o deshidratación, muchas veces estos pueden ser mortales y causar la pérdida de una vida humana, hay que tener cuidado con el calor y las altas temperaturas", agregó.

A cuidarse

Entre las recomendaciones que él hace está la de tratar de no exponerse al sol por periodos prolongados en las horas que más calor hace, que es de 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

"No salir a hacer ejercicio en esos horarios, yo recomiendo que si van a ejercitarse lo hagan o muy temprano, o cuando ya el sol se haya metido, mantenerse hidratados con agua o algún electrolito, no exponerse al sol si no tienen necesidad. Esas son algunas recomendaciones que le hago a la población, hay que mantenerse alertas de las altas temperaturas".