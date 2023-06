Siguen las invasiones sobre banquetas en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Construidas con muebles viejos, cartones, cobijas, colchones y otros artículos más, algunas áreas de la calle Río Presidio, justo a un costado de la central camionera, están siendo invadidas por personas que están "construyendo" sus hogares, entre Ferrusquilla y Río Presidio.

Tanto comerciantes como vecinos de la zona afirman que esta situación les ha estado causando mucha inquietud, pues hay quienes acusan a los nuevos inquilinos de ser bastante incómodos.

Una trabajadora de una tienda ubicada frente a la central camionera aseguró que en más de una ocasión, sin importar la hora, ha notado que las personas que viven en las casas recién acabadas han realizado múltiples actividades que les han causado incomodidades.

"De repente vemos que hacen cosas que es mejor no mencionar, se están tomando muy en serio lo de que es su casa, no les importa y no respetan. Entiendo la necesidad, lo que no entiendo es por qué se apropian de la calle, además de que se han llegado a pelear y hacen un show entre ellos que molesta ", manifestó.

Por su parte, José Fonseca, quien es un vecino de la calle Lola Beltrán, señaló que de un día para otro comenzaron a llegar a vivir sobre la banqueta quienes ahora son sus nuevos vecinos, quienes ahora ya tienen su propia casa.

"De la noche a la mañana aparecieron los nuevos vecinos aquí, veía algunos muebles y todo eso, pero no me imaginé que eran para vivir aquí, y no es solamente una casa, son dos. Hay más por este lugar", comentó.

Incomodidad

El vecino asegura que esta situación ha ocasionado que su estadía en el asentamiento se vuelva algo incómodo, pues ahora tiene que aguantar algunas cosas que antes no pasaban.

"Se ha vuelto incómodo, sobre todo porque reciben visitas y algunos tienen malos hábitos, además del cochinero que hay en la calle, parece más un montón de basura, y la otra vez me dio un olor muy particular, pero aclaro no sé si venga de esas casas, que tal vez sí, porque desde que llegaron los nuevos vecinos son olores muy comunes".