Fallas en los semáforos causan molestias en la avenida Gabriel Leyva

Mazatlán, Sin.- A pesar de que es de las avenidas más concurridas del puerto de Mazatlán, la avenida Gabriel Leyva, ha presentado constantes fallas en los semáforos que se encuentran sobre los diferentes puntos de la vialidad.

Uno de los semáforos que más críticas ha recibido, es el que está ubicado a la altura del puente Juárez, pues los vecinos aseguran que en más de una ocasión lo han visto sin encender, lo cual ha provocado un caos vial en la zona.

"Nombre, pues si en veces no se puede pasar por aquí de lo lleno que está, molesta porque muchas personas somos las que tomamos esta ruta, y no se puede ni pasar porque hay un trafiqueral, prefieren darse vuelta en los retornos, en veces ese semáforo no prende, y algunas personas no saben ni que onda, ojalá y que lo reparen, porque seguido hay choques por aquí, no se tienen que esperar a que pase alguna tragedia", comentó Jonathan Gómez Virgen, quien frecuenta la vialidad.

Además de las fallas en los semáforos, algunos locatarios que se encuentran por el parque Bonfil, aseguran que en ocasiones el semáforo ubicado en ese punto, ha tardado hasta cinco minutos en cambiar de color.

"Un día estaba en rojo, y tardo fácil unos cinco minutos, sé que parece no ser mucho, pero para estar en una ruta así de concurrida, es un martirio, y más que nuestros clientes piden a domicilio, o hay estudiantes que tienen que ir a la escuela, es mucha la tardanza en ocasiones, se han generado accidentes y alegatas gracias a eso", comentó Germán, trabajador de una pizzería.

Algunos locatarios y vecinos de la avenida Gabriel Leyva, exigen que las autoridades intervengan de manera inmediata, pues temen a que algún accidente pase a causa de esta problemática.

"Exigimos que las autoridades le echen un ojo a esto, porque no queremos que pase algún accidente fuerte por esta situación, por aquí pasan camiones, tráileres, pueden llevarse a alguien entre las ruedas, queremos que reparen las fallas que tienen algunos semáforos, como la tardanza, que en veces no prenden, o ese tipo de detalles que pueden ser determinantes para que ocurra una tragedia, tenemos varios meses batallando con esto", comentó Alejandrina, vecina de la colonia 12 de mayo.