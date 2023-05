Si no quedan satisfechos, agricultores podrían tomar Pemex de nuevo: Feliciano Valle

Es posible que los productores agrícolas se vuelvan a manifestar si no quedan conformes, expresó el diputado Feliciano Valle Sandoval.

El legislador referenció el hecho de que ya se agendó una reunión entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, los productores y el gobernador Rubén Rocha Moya para el día viernes a las 10 de la mañana.

"Si este tema no se resuelve, yo no vería raro que los agricultores se vuelvan a manifestar. Yo no quisiera abonar a eso, abono a que se dialogue y se resuelva", declaró.

Si hay disposición

Sandoval Ovalle consideró que el gobierno federal está en disposición para cumplir las demandas de los agricultores. Sin embargo, dijo que se debe valorar el estatus del mercado.

"En cuestión de querer yo creo que sí tienen disposición, pero al final de cuentas es una situación del mercado, de cómo va a reaccionar el mercado y buscar en cuanto se puede pagar", señaló.

Por otro lado, reconoció el esfuerzo del gobierno estatal por unirse a las compras de las toneladas de maíz con Segalmex.