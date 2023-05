Casi 60 mil pesos por hectárea invierten agricultores para cosechar maíz en Sinaloa

Luego de diversas movilizaciones por exigir precios justos y certeza en la comercialización del maíz, productores indican no tener rentabilidad en precios ofrecidos por Gobierno Federal.

Gilberto de la Vara Gastélum, productor agrícola, explicó que la inversión por hectárea ronda en los 55 mil pesos sin incluir los costos finales como lo es la trilla y otros mecanismos.

Agregó que con esta inversión se obtiene una producción de 10 toneladas por hectárea, lo cual un precio igual a la de bolsa de valores en Chicago de 5,200 pesos por tonelada, no les resulta rentable, ya que allá ofrecen esos precios por contar con las condiciones y apoyos que en Sinaloa no se dan; además de ser diferente al tipo de maíz.

“Son 55 mil pesos sin tomar en cuenta el acarreo, la trilla, y gastos de último momento que es en cosecha, sobrepasan los 55 mil pesos”, señaló.

Agregó que se conoce del adeudo, por lo que se sienten muy agraviados por el gobierno en cuanto al trato que les están dando para asegurar la comercialización del maíz a precios justos.

Detalló, que las condiciones no son las mismas de unos productores a otros, así como tampoco la cantidad de producción en cada hectárea sembrada, pues sería la misma cantidad de inversión y venta, dejando pendientes otros gastos que se realizan y no podrían solventar.

Ante tal situación, el productor dijo que es la razón por la que se buscan precios justos, lo cual en el caso del maíz sería de 7 mil pesos por tonelada.

Asimismo, señaló que en el caso de los que rentan parcelas para sembrar tienen un gasto desde los 150 mil a 200 mil pesos, mismos pueden ser pérdida total al no tener mejores precios para comercializar.

“Nos vamos a salir en números rojos si no peor. El gobierno tiene mucha la culpa en el sistema que ha creado, nos están desatendiendo”.

Blanca Osorio Félix, ejidataria de Caimancito Navolato, dijo que, de no lograrse precios justos, ya no tendrán recursos para cultivar el próximo ciclo agrícola, ya que no tendrían ni siquiera para recuperar lo invertido en el presente año productivo. “¿Qué pasaría?.. Que ya no va a haber recursos para una próxima siembra, eso es lo que va a venir pasando, porque no va a alcanzar lo que saques para hacer otra inversión en siembra, debido al alto costo de insumos en que tienes que hacer una inversión muy fuerte para poder hacer una siembra, y que esta siembra no te genere ni siquiera los gastos que invertiste”, expresó la afectada.

Finalmente, informó, que ella cultivó maíz blanco en 8 hectáreas, por lo que, si le da certeza el esquema propuesto por los gobiernos estatal y federal para lograr el precio objetivo, pero la lucha es pareja y todos los graneros de Sinaloa van unidos.