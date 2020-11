Sergio Torres no renunció al PRI, solo no refrendó su militancia

Culiacán, Sin.- “Yo no refrende mi militancia en el partido y no la refrende porque no estoy de acuerdo que en lugar de favorecer los comités municipales y estatales, se fortalezca el comité ejecutivo nacional”, manifestó, Sergio Torres.

El aspirante a la gubernatura de Sinaloa, aseguró que él ya no concuerda con las ideas y estrategias del partido por añejo. Aseguró que cuando rechazó el refrendo al Partido Revolucionario Institucional (PRI), no estaba pensado en hacer alianzas con otros partidos, como el de Movimiento Ciudadano.

Foto: Jesús Verdugo | El Sol de Sinaloa

“Yo soy congruente, por eso no refrendé mi militancia. Yo no soy de la idea de que los partidos hagan alianzas con el objetivo de llegar al poder porque eso no le beneficia a la sociedad. Vamos a ser la voz de los grupos olvidados en Sinaloa, vamos a poner al 100 en Sinaloa”, dijo Sergio Torres.

Añadió que a él no le da miedo que el PRI pueda opinar sobre él o que lo puedan expulsar del partido y mencionó que ahora la gente se fija en ciudadanos para que lo representen.

Foto: Jesús Verdugo | El Sol de Sinaloa

Lee también: Diputados priistas van en defensa del Presupuesto Federal

“La gente vota más por los ciudadanos que por los partidos, ya la gente no se deja engañar con encuestas cuchareadas y pagadas. Estamos tranquilos y vamos a trabajar en un gran movimiento en Sinaloa”, aseveró.

Torres destacó que se enfocará en escuchar a la gente del estado, para hacer equipo y encabezar sus luchas.

















Lee más aquí ⬇

Local Habrá nuevas medidas de sanidad en negocios por órdenes de la comuna Local Firman convenio Congreso del Estado y Barra Mexicana Colegio de Abogados

Local Valdés Palazuelos pide calma a los priístas