Sequía extrema “golpea” al sur de Sinaloa

Escuinapa, Sin.- La carencia de agua para el sustento del ganado ha propiciado que este se “muera” poco a poco, aseguró Francisco Salcido Rivera, dirigente de la Asociación Ganadera Local de Escuinapa.

El líder de este sector productivo en el municipio comentó que desde hace varias semanas, los ganaderos han batallado bastante para poder brindar agua a sus animales, debido a que las fuentes de abastecimiento del líquido están totalmente secas.

"Ya ahorita vemos las camionetas y tractores cargadas con pipas de agua o utensilios para llevar agua al ganado, porque se están secando los pozos, tiros y norias donde agarramos agua".

Destacó que a consecuencia de la falta de agua, ya se ha registrado el deceso de ganado, de lo cual no tiene el registro preciso, pero ejemplificó a un solo ganadero, quien dijo ya ha perdido alrededor de 20 cabezas.

"Ya se está muriendo ganado, me ha llegado el reporte de que a un compañero ganadero ya se le murieron unas 20, por lo mismo que no hay agua y las que no se han muerto, pues ya están muy flacas".

Agregó que esto representa una pérdida económica fuerte para los ganaderos, ya que tan sólo ese productor, ya perdió poco más de 200 mil pesos.

No hay agua para alimentar a las vacas en Escuinapa, afirma líder ganadero. Foto: Jesús López |El Sol de Mazatlán

Para resolver este problema, afirmó, se requiere la construcción de pozos profundos para poder sustraer el agua, además de la creación de abrevaderos.

Eso se requiere de ya, necesitamos maquinaria para poder perforar pozos, porque de lo contrario, las pérdidas van ser mayores.

Salcido Rivera

Debido a la falta de agua, ya son 18 municipios los que están en alerta naranja en el tema de la sequía, con una afectación para 15 mil habitantes de Sinaloa.

CIFRAS

3,500 productores ganaderos hay en el sur de Sinaloa

300,000 cabezas de ganado es la producción aproximada en el sur de Sinaloa.













