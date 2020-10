Padece ganadería la falta de apoyos

Mazatlán, Sin.- La mayoría de los ganaderos en el municipio son pequeños productores que por la crisis y sequía comienzan a vender ganado y tierras con la intención de dejar el campo y mudarse a la ciudad en busca de mejores oportunidades.

"Ahorita está muy difícil por la situación de que las aguas han estado muy escasas, estamos en una sequía recurrente durante varios años, pero en este temporal se nos agravó más porque ha llovido muy poquito", comentó el presidente de la Asociación Ganadera Local de Mazatlán, Felipe de Jesús Velarde Sandoval.

Dijo que hay partes donde las presas no han captado nada de agua, los agricultores no han podido sembrar y lo que ya se sembró no ha servido, por lo que muchos ganaderos analizan vender sus pertenencias para mudarse a la ciudad, por la falta de lluvias y apoyos.

No pueden soportar de una temporada a otra, porque ellos viven del becerro que venden y con el apoyo que les llegaba se reponían, están sufriendo mucho, ellos no tienen dinero.

De los tres mil ganaderos que conforman la asociación, indicó, son los pequeños productores los que más padecen la crisis. Y que alrededor del 40% de los miembros ya piensan vender todo y buscar mejores oportunidades en la ciudad. Maíz, sorgo y pasto para el ganado, son los cultivos que más se han visto afectados.

“Es un futuro muy incierto en todo lo que estamos haciendo, hay gente que no tiene ni para comer, comen porque ahí producen la leche, los frijoles, que las autoridades vayan a hacer un censo para que realmente se den cuenta de la necesidad de la gente del pueblo”.

El dirigente ganadero lamentó el retiro de apoyos como Procampo y Progan para este sector e hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para hacer algo al respecto, pues muchas familias del campo se están desintegrando.

La ausencia de lluvias en la temporada recrudeció la crisis por la que pasa el sector ganadero.





Necesitamos que el gobierno federal, con los apoyos que tienen que ver para acá, nos ayuden porque estamos sufriendo bastante, que se nos tome en cuenta, que se invierta en el sector.

Antes, dijo, tenían muchos apoyos, ahora están subsistiendo de una forma autosuficiente, ellos solos, sin apoyos y con el temporal tan malo que están viviendo está temporada la situación es lamentable y difícil.









