Semana Santa está ‘entre comillas’, asegura el alcalde de Mazatlán

Mazatlán, Sin. “Semana Santa está entre comillado, la gente sigue manteniendo sus reservaciones y se mantiene la esperanza de que sí se pueda, aunque sea con ciertas restricciones”, expresó el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Tenemos esperanza, mazatlecos, tenderos, turisteros y el que viene a vacacionar tenemos la esperanza de que sí se pueda, aunque sea con ciertas restricciones, no será la Semana Santa del año pasado a esta, va a ser diferente por los motivos que ya conocemos.Luis Guillermo Benítez Torres





Con respecto a las medidas que se tomarán, después de entrar a la segunda fase de propagación del coronavirus en el país, el presidente municipal señaló que si es necesario aumentar las estricciones en restaurantes, hoteles, casinos y bares se hará, pero de eso a cerrar los negocios representaría un alto costo para Mazatlán, así que se tomarán en cuenta las propuestas del gobernador para la segunda fase del plan de contingencia en contra del coronavirus, y con base en eso, dijo, se reunirá con todos los actores empresariales para tomar decisiones conjuntas.

Mazatlán no puede estar en el mismo saco que otros municipios, tenemos que tomar medidas diferentes, restrictivas sí, que tienen costo, por eso felicito a los mazatlecos que han sido solidarios de no salir, porque lo más importante es la familia, que la gente no salga si no es necesario e irlo traspolando a toda el área.

Implementamos medidas preventivas de salud a los inquilinos y personal de Albergue Mi Ángel de la Guarda, Mi Ángel del Camino y Corazón Eterno, por la pandemia del Coronavirus COVID – 019.



Comentó que actualmente hay restricciones en los negocios, unos al 50 y otros al 60%, porque se requiere que haya ingresos en Mazatlán, ya que un paro general afectaría principalmente a las familias más vulnerables, cuyos trabajadores viven al día, de las propinas o tiene un salario mínimo.

En cuanto a la propuesta de cerrar las playas, señaló que no puede decir que nunca pasará, pero de acuerdo a las condiciones es la zona menos probable de contagio porque ahí no se viola la norma de guardar distancia sana, la gente está dispersa y favorece el clima y el sol, de tal manera que se tendrá que analizar y tomar medidas al respecto.

Benítez Torres llamó a la sociedad a no ‘panicarse’ ni deprimirse por llegar a la segunda fase del plan de contingencia sanitaria, ya que a diferencia de la peste bubónica que afectó seriamente al puerto hace muchos años, esta vez la información es expedita y se conocen las medidas preventivas, lo cual marcará la gran diferencia entre esa época y la actual.

















