Proyecto del arroyo Jabalines no incluye retiro de más mangle: Ecología

Mazatlán, Sin. - Hasta el momento no hay ningún permiso ni autorización para que se retire más mangle en el arroyo Jabalines por las obras de revestimiento que se realizan en ese lugar, salvo la cementación de 360 metros de canal que ya se encuentra azolvado y sin maleza ni vegetación; aseguró la directora de Ecología y Medio Ambiente municipal, Lourdes Sanjuán Gallardo.

Dijo que sólo en caso de una calamidad o ante una situación de desastre natural se podría otorgar un permiso por riesgo inminente de la población, y eso lo determinaría el Comité de Protección Civil estatal, previa solicitud y aprobación de parte de Semarnat, ya que la ley prohíbe la destrucción de mangle.

Nosotros platicamos con el responsable de obra porque hay un documento que nos hicieron llegar en agosto pasado, donde nos informan del revestimiento de 360 metros de canal, ellos llegan hasta el primer puente, donde ya no hay mangle, y hasta donde nosotros sabemos no existe ninguna autorización para que se retire más mangle, no hay un documento que les permita a los trabajadores que están en este momento encarpetando.

Comentó que Semarnat autorizó el retiro de esa franja de mangle el año pasado a solicitud de Protección Civil Estatal, ya que existía el riesgo inminente de la población ante inundaciones provocadas por lluvias atípicas, que fueron muy intensas, y que se registraron el 22 de agosto y 28 de noviembre de 2019.

Indicó que, como autoridad municipal, se solicitó el proyecto para conocer los árboles que se iban a retirar y crear un inventario, para disminuir el impacto negativo contra ese ecosistema.

Tenemos que hacer que se respete la ley, como autoridad no tenemos ninguna injerencia en este tipo de ecosistemas, nomás que verificar que se realicen las obras de acuerdo a lo planeado, ellos nos mandan el proyecto para avisarnos lo que se va a hacer y nosotros les solicitamos que nos informen de los árboles que se deben retirar, vamos y verificamos que efectivamente solamente los árboles que sean necesarios sean retirados, ese es el papel del municipio.

Lourdes Sanjuán insistió en que no existe ninguna autorización hasta el momento para retirar más mangle en el arroyo Jabalines, y sólo se revestirá el tramo que ya fue limpiado de maleza y vegetación.

Incluso, agregó, el proyecto de revestimiento llegará hasta el primer puente peatonal, donde ya no hay mangle.

Al reanudarse las obras, indicó que inspectores de esta Dirección han estado monitoreando el retiro de los árboles del arroyo Jabalines, algunos que se encontraban en mal estado, otros ubicados en el talud o dentro del canal.

Con respecto a la intención de algunos colonos que insisten en el retiro de mangle hasta la avenida Insurgentes, señaló que el encarpetar el canal no va a resolver el problema de las inundaciones, ya que el cuello de botella se da en los puentes Juárez y el de Insurgentes.

Estamos viendo que están reencarpetando y están levantando el talud, una especie de barda muy delgada que se supone va a contener la fuerza del agua una vez que tengamos tormentas atípicas como las que tuvimos el año pasado, pero ahorita no existe ningún proyecto para eso.

CIFRA

360 metros es el tramo que se revestirá del arroyo Jabalines, en la segunda etapa.

POLÉMICA

Ambientalistas y ecologistas se oponen a la destrucción de mangle, en un tramo de alrededor de 500 metros que faltan para llegar a la avenida Insurgentes.





