Secretario de Seguridad rechaza que un escolta haya disparado en año nuevo

Mazatlán, Sin.- El secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, rechazó que un escolta suyo, en estado de ebriedad, hubiera realizado disparos al aire el 31 de diciembre y que sus vecinos lo hayan despojado de su arma de cargo, como circuló en diversos portales de internet.

Sin embargo, reconoció que sí hubo un disparo en el interior de su domicilio, por lo que fue trasladado a la Secretaría de Seguridad Pública, donde se le arrestó por 36 horas.

Local Supervisan zona de Olas Altas para evento de fin de año

"El reporte que se dio es que accionó un disparo al interior de su domicilio, que es el reporte que me hicieron llegar, efectivamente, sí lo realizó, yo inmediatamente giré instrucciones, mandé a su domicilio a verificar y se le detuvo y como no fue flagrancia, ni se le detectó ningún acto; se le trajo a la Secretaría, se le ordenó que está arrestado por 36 horas, porque no se le va a permitir un acto de ese tipo a nadie, absolutamente a nadie", advirtió.

Con respecto a los reportes de balazos en la ciudad, dijo que luego de verificarse, la mayoría eran falsos y que en uno se detuvo a una persona con un arma de juguete.

"Mis escoltas trabajaron conmigo toda la noche. Yo anduve trabajando hasta las 7:00 de la mañana, para amanecer el día primero, ya me retiré; recibí las instrucciones del presidente municipal y ya me retiré a descansar, como a eso de las 10:00 de la mañana, el reporte lo recibí yo por la noche, para amanecer el domingo. Se le va a sancionar conforme al reglamento", manifestó.

El secretario de Seguridad Pública Municipal negó rotundamente que a su escolta le hayan despojado de su arma de cargo.

Y con respecto al operativo, destacó que va en blanco y esperan continúe así hasta después de Día de Reyes, cuando finaliza.













Leer más aquí:

Local Supervisan zona de Olas Altas para evento de fin de año

Local Urge regular el uso de motocicletas en las comunidades rurales