Se tienen que reconocer los derechos de la comunidad LGBTTIQ+: Imelda Castro

Culiacán, Sin.- La Vicepresidenta del Senado, Imelda Castro Castro advirtió que el entorno no se puede omitir nunca por lo que demandó que el legislativo cumpla con lo que mandató la Suprema Corte de Justicia de sacar adelante el matrimonio igualitario.

Al sostener una reunión con el Colectivo de Activistas Sinaloenses LGBT+, convocados por Sinaloa Incluyente A.C. y donde le entregaron el Diagnóstico Estatal de la Diversidad 2019, la senadora de Morena dijo que es necesario que ya se les respeten sus derechos.

“La ley reconoció que en el Estado se tiene que continuar impulsando con la agenda progresiva del reconocimiento de los Derechos Humanos, pues existe una deuda histórica con la comunidad LGBTTTIQ+, sobre todo por qué ha sido la Suprema Corte la que ha mandatario que se legisle en favor del matrimonio igualitario”, dijo.

Foto: Cortesía │ Imelda Castro

Además se necesario sacar adelante temas de la agenda progresiva que es uno de los grandes propósitos de la Cuarta Transformación.

“La cuarta transformación no se puede dar en México si no se respetan y se ejercen todos los derechos, así simple y sencillamente, venimos desde lejos trabajando con los compañeros, seguimos en esta tarea que todavía falta y la agenda del matrimonio y la agenda progresista en el país”, señaló.

Reiteró que en el tema de la diversidad está en contra de todos los tipos de discriminación, porque discriminar a las personas que son de la diversidad no solo es un tema sexual, es un tema de seguridad social.

Foto: Cortesía │ Imelda Castro

“Es decir, si tú les niegas como Congreso del Estado el matrimonio igualitario, no es un tema de casarse solamente, no. Es el derecho a la vivienda, el derecho a la herencia, a las pensiones por viudez. Es decir, a todo un esquema de derechos que tenemos todos los demás, ¿por qué no los van a tener?”, insistió

Tiago Ventura Cárdenas, Presidente de Sinaloa Incluyente A.C., agradeció el apoyo a la agenda LGBTTTIQ+ que Imelda Castro ha impulsado desde hace seis años, la que, dijo, ha sido más allá de los discursos políticos, pues desde los espacios que ha ocupado se ha encargado de visibilizar su apoyo a la Diversidad Sexual.

“La Senadora Imelda Castro siempre ha sido una gran aliada de la comunidad LGBTQ+, ya tenemos seis años trabajando juntos y siempre hemos tenido su apoyo, por ello la manera en la que podemos ayudarla es seguir apoyándola e impulsándola para que siga ocupando más y mejores espacios desde los cuáles puede continuar impulsando el reconocimiento de los derechos humanos”, dijo.





Foto: Cortesía │ Imelda Castro













