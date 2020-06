De carnaval a movimiento político por la lucha LGBTTTI

Culiacán, Sin.- Las marchas de la lucha LGBTTTI (Lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual) han pasado de ser un mero carnaval en Sinaloa para convertirse en todo un movimiento político, el cual ya es visto con una perspectiva de cumplimiento de las políticas públicas que asegure derechos, explica Tiago Ventura, vocero del Comité de la Diversidad en Culiacán.

Pero la lucha ha sufrido reveses en ocasiones. Apenas el 18 de junio del 2019, justo un año atrás, el Congreso del Estado de Sinaloa conmocionó a México, al negar el derecho al matrimonio igualitario.

Con 20 votos en contra y 18 a favor, los diputados locales de Sinaloa desecharon la iniciativa de reforma al Código Civil que quita las trabas legales para que el matrimonio deje de ser esa figura anticuada y patrimonialista que se da entre un hombre y una mujer, para pasar a la avanzada de que el matrimonio es “la unión entre dos personas”, sin importar preferencias ni género, tal y como aparece en la Constitución Mexicana.

Durante aquella histórica sesión, el salón del Congreso estuvo a reventar, dividida entre quienes apoyaban la reforma legislativa y quienes estaban en contra. A final, ganó el tradicionalismo, los morenistas que impulsaron la propuesta fueron derrotados por la democracia parlamentaria.

LA LUCHA SIGUE...

Sin embargo, esto no ha detenido la convicción de hacer legal el matrimonio civil del mismo sexo en Sinaloa, el objetivo ahora es que se reforme, explica Tiago Ventura, quien recordó que antes de la pandemia por Covid-19 ya se habían presentado tres iniciativas a las bancadas de distintos partidos políticos.

El tema está en comisiones otra vez, pero además, esta vez hay una estrategia jurídica que es ampararse de la decisión contraria del congreso del estado, ya que viola las garantías individuales de un grupo de la población. El amparo está en proceso.

Tiago Ventura

Por otro lado, hizo mención de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está por declarar la inconstitucionalidad del artículo 40 y 165 del código familiar, que hablan sobre el matrimonio y la adopción para los matrimonios institucionalizados como heterosexuales.

Ya cuatro amparos resueltos y con uno más, se declararían inconstitucionales las normas que establecen estos artículos, y así, el congreso tendría 90 días para renovarlas. De no ser así, la suprema corte de justicia sanciona al congreso y de manera automática se reforma la ley para permitir el matrimonio igualitario sin necesidad de un amparo en Sinaloa.

Tiago Ventura

SINALOA, UN ESTADO MÁS EMPÁTICO

En sus andares en el activismo desde hace 15 años, Tiago destaca que la lucha por los derechos LGBTTTI en la entidad, se perciben con más respeto por los sinaloenses, sobre todo por las nuevas generaciones y corrige el término “comunidad”, pues externa que los integrantes de esta lucha, son parte de la sociedad.

Creo que malamente hemos usado el término “comunidad”, las personas que integramos esta lucha no somos aldeanos que bajan a la ciudad a marchar de vez en cuando ni estamos aislados de la sociedad, somos parte de esta y, en cuanto a las marchas, estas han servido para hacer visible la diversidad.

Tiago Ventura





Fotos: Cortesía │ Tiago Ventura

Ventura, precisa que las marchas han servido para visibilizar la lucha pero, que no se trata de solo marchar, sino de que se hagan políticas públicas, pues no tendría caso hacer una o dos marchas al año y no conseguir los derechos que buscan conquistar.

Creemos que estas (las marchas), han sido un parteaguas a la educación de la diversidad. Hemos avanzado y hecho más presión en el tema legislativo para conquistar los derechos quedan pendientes que es lo que nos interesa en estos momentos. Antes las marchas de la diversidad eran un mini carnaval visto, ahora son un movimiento político, además de que se integran las familias, amigos y autoridades; incluso, hay más respaldo de estas.

Tiago Ventura





Fotos: Cortesía │ Tiago Ventura

La mentalidad del machista sinaloense no va a cambiar con marchas o con el matrimonio igualitario aprobado nada más, acepta Tiago y señala que la empatía y no discriminación, así como el respeto a los movimientos sociales y las personas con preferencias sexuales distintas será un cambio generacional.

Nosotros aunamos a esto que las futuras generaciones serán más respetuosos de la diversidad.Tiago Ventura

CON TODO

De nueva cuenta, se buscará que se vuelva a subir la propuesta del matrimonio igualitario, caballito de batalla de las luchas por los derechos.

PARA SABER

La marcha de la diversidad en Culiacán sería la primer semana de junio, sin embargo, por la contingencia sanitaria se ha pospuesto para el mes de noviembre.





