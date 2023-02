Se manifiestan en Culiacán en contra del Plan B de la Reforma Electoral

Culiacán, Sin.- En Culiacán cientos de personas se sumaron a la concentración en defensa del Instituto Nacional Electoral en protesta por el Plan B de la Reforma Electoral recién aprobada por el Senado de la República.

Con 72 votos a favor de Morena y partidos aliados, 50 votos en contra y 0 abstenciones el Plan B de la Reforma Electoral fue aprobado en el Senado el pasado 22 de febrero.

También te puede interesar: Morenistas planean seguir violando de ley con el Plan B: PAN

En Sinaloa las ciudades de Mazatlán, Los Mochis, Guasave, Guamúchil y Culiacán se sumaron a las más de 100 ciudades en el país que de manera simultánea realizaron concentraciones a manera de protesta.

Al grito de ¡El INE no se toca! y ¡Mi voto no se toca! Cientos de ciudadanos militantes de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil rechazaron las reformas al Instituto Nacional Electoral asegurando que ponen en riesgo la democracia del país y las elecciones libres y seguras.

El presidente de la organización Frente Cívico Nacional en Sinaloa, Eduardo Barrantes Velarde dio un discurso a los presentes en la concentración, señaló que el Plan B es el primer paso para acabar con la democracia en México y el futuro de las y los jóvenes.

“El Plan B es la ruta para llevar en retroceso al país, y con ello el futuro de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, por ello no debemos permitir que se toque al INE, porque toca el futuro de lo que más queremos, nuestros hijos”, expresó Eduardo Barrantes.

“No permitiremos la vulnerabilidad de la institución con mayor credibilidad en México, no le demos entrada al establecimiento de prácticas que no garantizan elecciones libres y democráticas sin certeza jurídica y políticas”.

Barrantes Velarde exhortó a la sociedad en general a sumarse al movimiento de oposición que busca dar un revés a la Reforma Electoral aprobada la semana pasada.

Las personas que participaron gritaban en la concentración. Foto: Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

“Este es el momento preciso de decir si queremos democracia o si somos indiferentes a lo que Morena y los que están en el poder quiere, que es llevarnos en retroceso a una dictadura”, expresó.

El acto cívico inició con honores a la bandera por la escolta y banda de guerra del Pentatlón Universitario, posterior a ello jóvenes de la sociedad civil subieron al estrado y dieron un discurso con las razones por las que se debe defender al Instituto Nacional Electoral.

Los manifestantes vistieron playeras color blanco y rosa con insignias de “El INE no se toca” carteristas del movimiento ciudadano que inició a finales del año anterior y que protagonizó una marcha a nivel nacional el pasado 13 de noviembre. También portaron la bandera de México, calcas del movimiento y gritaron consignas en defensa del Instituto Nacional Electoral.

Voces de los manifestantes

En la concentración estuvieron presentes figuras políticas y presidentes de los partidos de oposición como el diputado local Sergio Mario Arredondo, el político Manuel Clouthier Carrillo, el Senador Mario Zamora, Roxana Rubio Valdez, Sergio Torres Félix, Oner Lazcano López y Cinthia Valenzuela Langarica, aunque declararon que acudieron como ciudadanos y no como representantes de sus partidos.

La presidenta del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Roxana Rubio Valdez señaló que la reforma Electoral tiene como objetivo poner al INE a disposición y manejo del Ejecutivo Nacional a fin de manipular las elecciones del 2024.

“La desinformación la tiene Andrés Manuel López Obrador, él quiere mutilar el INE porque va a perder las elecciones del 2024 y la única manera es tener al INE en su cancha para poder hacer un fraude electoral”, señaló Rubio Valdez.

La manifestación se llevó a cabo en 114 ciudades de México. Foto: Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

“Yo no vengo como presidenta, vengo como ciudadana que me interesa la democracia del país, esperamos que nos escuche la Suprema Corte de Justicia para que al INE no lo tenga en su poder Andrés Manuel porque el INE no se toca y vamos a defender con todo la democracia del país”.

El empresario y político sinaloense Manuel Clouthier señaló que el objetivo de la manifestación fue presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que de revés a la Reforma Electoral, misma que violenta los derechos y libertades de los jóvenes y ciudadanos, aseguró.

“El llamado es para exigir a la Suprema Corte para que no se atropellen precisamente las instituciones, las libertades y la democracia, eso es lo que estamos haciendo el día de hoy”, declaró Clouthier Carrillo.

“Tenemos confianza en el poder judicial del país, esta lucha es para precisamente presionar a la Suprema Corte de Justicia y tenemos esperanza en que sepa respaldar los criterios constitucionales y derechos humanos”.