Hacen falta 10 camiones recolectores de basura para eficientar el servicio

Mazatlan, Sin.- Para que la recolección de basura sea eficiente, lo ideal sería contar con 46 camiones atendiendo el servicio, sin embargo, actualmente solo 36 unidades están saliendo a las calles, indicó Karla Camacho Guzmán, directora de Servicios Públicos.

Agregó que en los próximos días podrán contar con otros seis camiones, mismos que se encontraban en el taller por descompostura o que presentaban algunos detalles.

No obstante, el problema no termina ahí, pues varias unidades de la flotilla están cumpliendo su tiempo de vida útil y presentan fallas frecuentemente, por lo que lo ideal sería adquirir camiones nuevos.

Atienden el rezago

Aún y con estos detalles, la funcionaria municipal explicó que se crearon estrategias para dar solución al rezago de la recolección de la basura en la ciudad.

"Hace dos semanas que se tomó acciones referentes a la recolección de basura, ¿qué estaba pasando?, que la ruta salía cada día y si se descomponía un camión a media mañana se regresaba o no terminaba su ruta por "x" causa y cuando le volvía a tocar esa colonia, pues, iniciaba por el mismo lugar", explicó.

Ante esto, indicó que han estado iniciando por la "parte de atrás", con el rezago y concluir las partes de las rutas que se estaban dejando a medias.

"Hay colonias donde nunca faltó el camión recolector y se retrasó un medio turno para prestarle ese camión a la colonia que en realidad estaba rezagada, pero conlleva también que el hecho de que no pasó la basura hoy aprovechan y sacan la basura, en algunas colonias, el día que no les toca, al final que ya tenemos la etiqueta de que el camión no pasa, entonces estamos pidiendo a la ciudadanía, que no tenemos el problema de recolección, nos apeguemos al horario y día que nos corresponde", exhortó.

Temporada vacacional

Camacho Guzmán reconoció que está próxima la temporada vacacional decembrina, lo que representa más generación de basura en hoteles, restaurantes y casas por la llegada de visitantes y celebración de posadas.

"Tenemos ya un plan, cómo manejar los horarios de personal eventual, personal sindicalizado para estar atacando las necesidades que en el día se presenten", indicó.