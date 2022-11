Calles del Conchi II en Mazatlán están intransitables

Mazatlán, Sin.- Los habitantes de la calle Ejido Verde, ubicada en El Conchi 2, llevan 20 años solicitando a las autoridades municipales que pavimenten la vialidad, sin embargo no han tenido éxito.

"Llevamos más de 20 años esperando a que hagan la calle, está muy peligrosa y fea, tanto la avenida, como la calle, están horribles, no puede ser que no nos volteen a ver, no fuera para otras cosas porque rápido lo hacen; en campañas políticas lo bien que se acercan a la colonia, pero ya cuando entran al gobierno no les importa", dice Laura María, vecina de la vialidad.

Debido a la gran cantidad de polvo y basura que entra hasta sus casas, los vecinos prefieren tener todo cerrado, aunque en época de calor no les queda de otra que abrir puertas y ventanas.

"Todos los días, de una u otra forma se termina metiendo el polvo a nuestras casas, o por lo menos a la mía, es muy poco higiénico que eso pase y lo más triste es que uno es el que limpia, porque la calle en sí está en el olvido, es pura tierra con escombros", agregó Laura María.

En esas dos décadas se han acercado a los gobiernos municipales que han pasado por el puerto, pero ninguno les ha dado una solución.

“Nadie nos atiende, son varios los alcaldes que han pasado y ninguno nos dio su apoyo; ya es hora de que nos ayuden realmente, ocupamos que nos pavimenten, esta muy fea la calle, que es eso que este llena de escombro", expresó Celia, también vecina del asentamiento.

Accidentes en la vialidad

Debido al mal estado de la vialidad, constantemente ocurren accidentes, al igual que en la avenida Lázaro Cárdenas, ubicada a unos cuantos metros de ahí.

"Seguido pasan accidentes, los niños acaban todos raspados de los pies, también los que se caen de las motos porque rebotan por los pozos y el escombro, y hasta los adultos mayores, que necesidad tienen ellos, hace días un señor ya grande no se fijó y se tropezó, para su buena suerte no pasó a mayores", añadió Celia.

Además, los taxis y el transporte público por aplicación ya no quieren transitar por la calle, debido a que las unidades se han quedado estancadas, sobre todo en tiempo de lluvias.