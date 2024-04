Se forma nueva invasión a orillas del arroyo Jabalines

Mazatlán, Sin.- A unos meses de que inicie la temporada de lluvias en Mazatlán, a orillas del arroyo Jabalines, a la altura de la colonia Salvador Allende, se formó una nueva invasión.

Son varias casas elaboradas con cartón, madera y plástico las que conforman esta invasión que lleva ya varios meses.

La necesidad de encontrar un lugar donde vivir ha llevado a tres familias a establecerse en este enclave, dispuestas a construir sus hogares en una zona que los expone a muchos peligros.

"Yo no tengo familia, solamente soy yo y uno que otro colega que me he topado por ahí", mencionó uno de los habitantes, quien presume ser el primero que llegó al lugar.

El alto costo de la renta y las dificultades para acceder a una vivienda de forma legal son los principales motivos que han impulsado a estas familias a tomar esta decisión. La lucha por un hogar digno se ha convertido en su prioridad.

"Pues cómo se consigue una casa ahorita, yo llevo rato aquí y hasta ahorita se les antoja voltear a ver, por lo bajito yo llevo un año, y una que otra gente que he visto que va llegando, aquí no molesto a nadie", dijo.

Esta invasión se suma a otras ocurridas durante la presente administración municipal, evidenciando la necesidad que tiene la ciudadanía de encontrar espacios dignos para vivir.

Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Para saber

En Mazatlán, actualmente hay más de 70 invasiones o asentamientos irregulares identificados en distintos puntos de la ciudad.

Vivir a las orillas del arroyo Jabalines representa un riesgo para las personas, ya que en temporada de lluvias el cuerpo de agua se puede desbordar, además de que es casi imposible que cuenten con servicios básicos como agua, drenaje y luz.