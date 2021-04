Se espera el arribo de hasta cinco mil motociclistas a Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A pesar de que este año no habrá Semana de la Moto, los amantes de las motocicletas sí tienen contemplado venir a Mazatlán en esta Semana de Pascua, como tradicionalmente lo han hecho por dos décadas,

Fue a través de la cuenta oficial de la Legendaria Semana de la Moto que se dio a conocer la información, donde se explicó que las condiciones sanitarias aún no son las óptimas para celebrar la máxima fiesta biker, misma que fue cancelada.

Local Realizan tercer desfile para promocionar la Legendaria Semana de la Moto Mazatlán 2019

“Amigo motociclista, amigo de Mazatlán que nos visitas cada año a la Legendaria Semana de la Moto Mazatlán, este año debido a las disposiciones de las autoridades de salud nuevamente se pospondrá la edición XXV del evento, pero si decides venir a Mazatlán, tendremos una convivencia Por el gusto de vernos”, se lee en el comunicado.

El secretario de Moto Club Mazatlán, Iván Roque, aclaró que no se ha convocado a nadie a asistir y los motociclistas que decidan venir lo harán bajo su propia responsabilidad.

Estima que sean hasta 5 mil los bikers que vengan de diferentes partes del país, como Guadalajara, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango.

"La verdad no tenemos un número exacto, el asunto es porque no hemos convocado, no hemos hecho una invitación, pero los amigos dicen ´Sabes qué, a mí vale queso yo voy para Mazatlán en mi moto como todos los años´... pero sí considero que va a venir un número grueso de motociclistas, yo calculo tranquilamente que podría oscilar entre los 3 y los 5 mil motociclistas", dijo.

Puedes leer: Mazatlán es líder en ocupación hotelera a nivel nacional

Iván Roque manifestó que no habrá ningún evento masivo, ni conciertos ni desfile sino puras actividades privadas para los amigos.

Por su parte, el comandante de Tránsito Municipal, Jesús Antonio Estrada Díaz, señaló que están preparados para recibir a los motociclistas que decidan venir en esta la semana de Pascua.

Indicó que continúan con el operativo y resaltó que ya han escuchado que llegan motociclistas al puerto, por lo que estarán al pendiente de ellos ya que no se les puede prohibir que visiten la ciudad.

















Lee más aquí:

Local Memorias de Altamar: El pescador con “siete vidas”

Local Familia trotamundos: recorren el continente en su "motor home"

Local Mazatlecos no confían en la Seguridad Pública