Mazatlecos no confían en la Seguridad Pública

Mazatlán, Sin.- Por abusos de poder y por la tardanza en responder ante las emergencias, los mazatlecos han perdido la confianza en las autoridades de Seguridad Pública, que se supone deberían proveerlos de seguridad y tranquilidad.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, los ciudadanos expresaron percibir a una autoridad muy "imponente", pero de manera intimidatoria, que actúa muy a la defensiva en situaciones que no lo son y que cuando más se le necesita, acude mucho tiempo después.

"Últimamente siento que están aplicando medidas extremas o ridículas hasta cierto punto, la otra vez, entre cuatro patrullas se bajaron a detener a un motociclista, 10 policías, se me hicieron muy intimidantes, fue muy exagerado, muy duros, muy imponentes, no está mal, pero cuando es algo de verdad necesario, no actúan así", dijo Clara, de la colonia Mazatlán II.

Cindy, de la colonia Juárez, menciona que cuando hay una urgencia, las patrullas llegan mucho tiempo después.

"Les hablas y nunca llegan, en una urgencia seria no te dan seguridad, no te dan tranquilidad. Nunca me ha tocado, pero si me pasara algo, la verdad no denunciaría, yo en mi caso la pensaría, son muy lentos los procesos", mencionó.

Elvira, de Jacarandas, dice que en su colonia hay mucha inseguridad, robos, asaltos y que la policía “ni sus luces”.

"Sinceramente, no nos sentimos seguros, pasan tantas cosas que ya no sabe uno ni qué. En la colonia ha habido muchos asaltos, se meten a las casas, avisas y llegan por allá a las mil horas", dijo.

Blanca, vecina de la colonia Pino Suárez, indica que no hay ni la certeza para poner una denuncia, pues muchas veces no proceden.

"Hasta eso no, nunca me ha tocado, ni me han asaltado, soy de barrio peligroso, pero no he tenido ese infortunio y si llegara a ser víctima de algo, le pensaría para poner una denuncia, he visto tantas veces que no proceden o que ahí quedan y uno como ciudadano tiene la percepción de que no va a fluir", indicó.









