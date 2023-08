Se debe legislar para fortalecer los centros de rehabilitación en Sinaloa: Miguel Díaz

Culiacán, Sin.- Son 500 pesos semanales los que se cobran de cuota para mantener a una persona internada en algún centro de rehabilitación de Culiacán. Sin embargo, hay familias que no pueden pagar esto, por lo que debe de legislarse y fortalecer la atención a las adicciones.

Esto fue considerado por el presidente de la Asociación de centros de Rehabilitación en Culiacán, Héctor Miguel Díaz Ruiz, en un foro sobre adicción celebrado en la capital sinaloense que contó con la presencia de representantes del poder Legislativo.

"Es sensibilizar a las autoridades a qué legislen para los centros, que tengamos apoyo porque 500 pesos no alcanzan. Que tengamos apoyo para atender a muchas más personas que no tengan la manera de llevar un tratamiento”, manifestó.

“Aquí estamos, tenemos 20 años atendiendo este problema, lo hacemos de corazón, pero también ocupamos el apoyo del gobierno", comentó.

Díaz Ruiz detalló que en Sinaloa hay 16 mil internos en centros de rehabilitación buscando recuperarse de su adicción.

Especificó que el 80 por ciento de los internos son hombre, pero que hay una tendencia de los 14 hasta los 25 años. La sustancia principal por la cual se han internado sinaloenses han sido por el uso de cristal.

Destacó que la Secretaría de Salud ha estado apoyando con becas para que más personas puedan acceder a la rehabilitación.

Un mito

Por otro lado, el presidente de los centros de rehabilitación desmintió las acusaciones de violencia contra internos para que superen su adicción.

"Las personas que dicen que hay violencia son personas que salen de los centros y vuelven a recaer. Como no quieren volver, dicen que los maltratan, que los golpean y que les hacen hasta lo que no. Realmente es que no quieren vivir el tratamiento, no quieren dejar la droga", argumentó.