Se debe consultar a la UAS antes de reformar su ley orgánica: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- Para reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) debe consultarse la opinión de los universitarios y solo una vez que estén de acuerdo pueden hacerse modificaciones, manifestó el gobernador Rubén Rocha Moya.

Asimismo, manifestó que no se puede hacer ninguna reforma a la ley que rige la vida de la UAS, ya que son instituciones autónomas y para eso se tendría que tomar un consenso entre la comunidad estudiantil.

“Cualquier iniciativa deberá conocerse a través de una consulta a la opinión de los universitarios, ya que no pueden modificar nada si los universitarios no lo quieren”, señaló.

Asimismo, hizo un llamado a la UAS para que no se pongan el huarache antes de espinarse, esto posteriormente de que el Congreso del Estado confirmará este año discutir reformas en las leyes orgánicas educativas de la UAS, UAdeO y UAIM.

Respeto a la autonomía

El mandatario estatal es un llamado a que se respeten la autonomía de las universidades en el estado, ya que el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, el pasado miércoles emitió un mensaje donde defendía la autonomía de la máxima casa de estudios en Sinaloa.

Rocha Moya dijo que es un tema que no ha platicado con los diputados que conforman el Congreso del Estado, ya que al ser un poder autónomo, eso les compete a ellos.

“Puede haber una iniciativa pero cualquier iniciativa deberá conocer a través de una consulta la opinión de los universitarios no pueden modificar nada si los universitarios no lo quieren. Tienen derecho a poner en su agenda legislativa, ellos son autónomos, no puede haber ninguna sola reforma a la ley orgánica de las universidades autónomas sin que a través de una consulta opinen los universitarios que este claro eso”.

Al terminar, recalcó que el Congreso del Estado tiene derecho de contemplar en la agenda legislativa la posible reforma a las leyes orgánicas de las universidades, pero para que esto suceda se tiene que realizar una consulta universitaria donde los integrantes de las instituciones valorarán si es lo correcto para posteriormente aprobarlo y sea una realidad.