Se dan “jaloneos” por apoyos a músicos en Escuinapa

Escuinapa.- La entrega de apoyos alimenticios a un grupo de 40 músicos escuinapenses, se convirtió en un “estira y afloja” entre la autoridad municipal e integrantes del gremio en el municipio.

Dicha entrega de apoyos se llevó a cabo por el alcalde, Emmett Soto Grave, a integrantes del Sindicato Autónomo de Músicos de Escuinapa (SAME), el cual es uno de los dos sindicatos de este gremio que se encuentran en el municipio, y es liderado por Sergio Bibriesca Magdaleno, el cual se formó a inicios del presente año.

Local Podrían ejercer fuerza pública si no se respeta medidas preventivas

Esta situación causó inconformidad en los integrantes del Sindicato Único de Músicos de Escuinapa, del cual su líder, Víctor Manuel González Guzmán, aseguró que ellos no fueron tomados en cuenta por parte del gobierno municipal para recibir una ayuda ante la cuarentena por el Covid-19.

El dirigente de este sindicato acusó ser víctima de revanchismo político por parte del presidente municipal.

El que está viendo las cosas con tintes políticos es él (presidente municipal), nosotros no, desde el inicio de su gobierno nos hemos intentado acercar a él, porque es un gobierno para todos, pero no lo ha ejercido así. El revanchismo o tinte político lo inició el presidente municipal, nos han dado apoyo algunos políticos y los recibimos, si el Soto (alcalde) nos hubiera tomado en cuenta para recibir el apoyo que le brindó a los compañeros del otro sindicato, también hubiéramos ido pero no fue así, no nos tomó en cuenta, nos dejó fuera.El dirigente









También lee: Chofer de pulmonía: La vida detrás de un volante





Como respuesta a este señalamiento, el alcalde aseguró que lo expresado por parte de González Guzmán se trata de “grilla política”.

Esta curioso esto, lo mandan a hacer grilla, luego de pronto aparece su salvador, Jesús Valdez, dirigente del PRI en Sinaloa, y le dan su recompensa, ahí le dan sus despensas las gentes del PRIEl alcalde





Para finalizar, agregó que su gobierno está abierto para apoyar a quien lo necesite, y en este caso aseguró que si los integrantes del sindicato que dirige Manuel González se acercan de manera personal a solicitar apoyo, se les va a brindar.

A los músicos de ese sindicato que ese señor dice representar, los invito a que se acerquen, que vengan y estamos dispuestos a apoyarles, pero que vengan solos, porque lo que esta persona está haciendo es solamente, como dice la gente, llevar agua para su molino.

El alcalde













Lee más aquí ⬇





Local Chofer de pulmonía: La vida detrás de un volante Local Discriminación a personas de la tercera edad en tiempo de cuarentena Local Desmienten brote de Covid-19 en Villa Unión