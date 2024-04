Se cumplen las expectativas con el eclipse total de sol en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El eclipse total de sol dejó bonanza en todo los sectores ligados a la actividad turística de Mazatlán, ya que cientos de visitantes nacionales e internacionales llegaron para ser testigos de un gran espectáculo astronómico.

Hoteles llenos, aumento en ventas en los comercios y restaurantes de la ciudad, pero sobre todo una importante proyección del destino a nivel mundial, es lo que dejó el eclipse.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles 3 Islas, José Ramón Manguart Sánchez, aseguró que el grueso de los turistas llegó el domingo, es decir, un día antes del gran fenómeno astronómico.

"Vino mucha gente de Estados Unidos, de Canadá, Europa y Asia, es un turismo que habitualmente no viene a Mazatlán, por lo tanto se vuelve una oportunidad para nosotros, como destino, para aprovechar esta situación, esta coyuntura, por qué no pensar que vendrán en una siguiente ocasión no con fines de disfrutar algún evento científico”, detalló.

Los restaurantes, principalmente del Malecón, tuvieron una ocupación del 100 por ciento durante la observación del eclipse solar este lunes 8 de abril.

El secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca Mazatlán, Jesús Rigel Sánchez Garzón, señaló que la afluencia de turismo superó los 150 mil visitantes y una derrama económica de 500 millones de pesos.

Por todo el mundo

Mientras tanto, el encargado del despacho de la Secretaría de Turismo, Ricardo Velarde Cárdenas, enfatizó que este fenómeno cósmico permitirá que Mazatlán y Sinaloa sean vistos en todo el mundo.

“Se cumplieron con las expectativas creadas alrededor de este prodigio de la naturaleza, al tener Mazatlán ocupación hotelera al 100 por ciento, además de la presencia de miles de visitantes que se aglomeraron desde Valentino hasta Olas Altas, el Faro, la Isla de la Piedra, Cerritos y otros puntos de observación que se instalaron en lugares como Concordia, Teacapán, Escuinapa, Elota, la zona arqueológica de Las Labradas, en San Ignacio y otros más a todo lo largo y ancho de Sinaloa”, puntualizó.