Se ampara Cuén ante posible orden de detención

El Juez Segundo de Distrito concedió este miércoles 3 de mayo una suspensión provisional al líder moral del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien denunció en su escrito de demanda que fueron hombres armados a su domicilio.

De acuerdo con el expediente 510/2023, Cuén Ojeda indicó que un vecino del relató que durante la noche del viernes, a eso de las 9 de la noche, dos sujetos lo abordaron en la calle preguntando por los horarios de entrada y salida de él y su hijo del mismo nombre.

El vecino, según Cuén, aseguró que alcanzó a ver que uno de los individuos iba armado, y posteriormente al decirle que desconocía el tema, se marcharon de la zona. Cuén mencionó que tiene 25 años viviendo en el sector, se trata de la colonia Chapultepec.

Según el Juez Segundo, se le concedió la suspensión provisional a Cuén Ojeda debido a los siguientes criterios:

“De ejecutar la orden se causaría a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil e, incluso, de imposible reparación, pues se afectaría su libertad deambulatoria, lo cual dañaría desde su reputación por el descrédito ante sus conocidos -irreparable al inmiscuir aspectos subjetivos- hasta su patrimonio al dejar de obtener los ingresos para su subsistencia y, sobre todo, afectaría su libertad personal, lo que no se repararía aun cuando se le concediera la protección constitucional, ya que la permaneciera en prisión materialmente no se le podría resarcir al no ser factible retrotraer el tiempo a fin no sufrir tal acto.”

Desde la Fiscalía, se filtró el documento completo a los medios de comunicación, porque los documentos difundidos en redes sociales, tienen el sello de recibido del órgano autónomo.

En los próximos días, el Juez solicitará a todas las autoridades para revisar si existe una orden de aprehensión o un pedimento de presentación en contra de Cuén Ojeda.