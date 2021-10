Se alargan dos meses más trabajos en colector Roossevelt

Mazatlán, Sin.- La culminación del colector Roosevelt no será posible en esta administración. A pocos días de la transición al nuevo gobierno municipal y estatal, la tan anhelada obra que mitigará las inundaciones en el Centro de la ciduad tendrá que esperar por lo menos un par de meses más.

El director de Obras Públicas, Daniel Tirado Zamudio, reconoció que los trabajos avanzan lento y que lo que ha detenido la obra son los permisos para intervenir al interior de la Administración Portuaria Integral, que sería el último tramo para conectar al colector con el canal de navegación.

Local Arroyo Jabalines queda “rebasado” por las lluvias

"Quedaría en este año, pero para la próxima administración; me hablaron de alrededor de dos meses más de trabajos", reconoció.

Por otra parte, el secretario de Obras Públicas del estado, Osbaldo López Angulo, señaló que la obra lleva un avance global del 90% y en seis semanas, a más tardar, los trabajos tendrían que finiquitarse.

"Hay vamos trabajándole muy fuerte, estuvimos trabajando unos detalles sobre todo con la logística de carga ahí en la API, estamos en lo último, lleva un 90% de avance y en unas seis semanas debe de finiquitarse", señaló.

Como parte del proyecto se instalaron unas rejillas en varias calles del Centro Histórico, para captar el agua pluvial, pero estas llevan meses azolvadas con arena, tierra, basura y hasta plantas crecieron ya. Tirado Zamudio mencionó que una vez liberada la boca del colector, las rejillas serán desazolvadas.

"Ahorita no funcionan porque está pendiente terminarse los trabajos dentro de API, mientras esa boca del colector no esté liberada, esas rejillas no se van a abrir, porque no se iría a ningún lado el agua, lejos de ayudar perjudicaría con rebosamiento, es por eso que están tapadas", mencionó.

Mientras tanto la obra sigue frente a la API, donde se obstruye el paso vehicular en un tramo del carril derecho de la avenida Emilio Barragán, equina con avenida Miguel Alemán.













