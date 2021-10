Por fuga de aguas negras, Infonavit Jabalines se llena de baches

Mazatlán, Sin.- Habitantes del Infonavit Jabalíes reportan que desde el mes de abril tienen problemas de drenaje en el andador Luis Pérez Meza, entre José María Gutiérrez y Marco Antonio Arroyo.

En esa zona del asentamiento, la tubería, que tiene más de 30 años de servicio, ya colapsó, lo que provoca que los desechos encuentren salida por los registros de algunos domicilios.

Las aguas negras empeoran la situación. Foto: Carla González | El sol de Mazatlán

"Esto lo tenemos desde el mes de abril, la Jumapam dice que no hay presupuesto, que no hay dinero y todos los días en las noticias dicen que ahorran millones de pesos.

A veces no aguantamos la peste, ni comer podemos, tenemos que cerrar las puertas y ventanas; está mal esto y está perjudicando toda la avenida Jabalíes", comentó una de las vecinas.

Agregó que en la paramunicipal les dicen que no hay presupuesto, que si se arreglan los desperfectos sería hasta el próximo año, pero después de cinco meses de soportar la peste, no están dispuestos a seguir así otros meses más.Ya reportaron innumerables veces, ya llevaron oficios firmados por todos los vecinos, pero no hay respuesta positiva en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.

Las aguas negras corren por la avenida principal, la Jabalíes, donde ya se deterioró el pavimento quedando los residuos encharcados en los baches, los cuales se hicieron más profundos con las recientes lluvias.

Ya se formó un pequeño socavón. Foto: Carla González | El sol de Mazatlán

"Vienen y tapan los hoyos y al rato está igual, o peor, los que traen el chapopote, así como están los baches, llenos de agua, así se lo echan, no cierran la circulación vial, pasan los carros y se vuelven a formar los hoyos", comentó la empleada de una lavandería que está en la zona.

Añadió que recientemente fueron los de Jumapam a rellenar los baches con tierra, misma que fue arrastrada con las últimas lluvias y por las mismas aguas negras, por lo que la tierra que quedó se hizo puro lodo y ahora es un cochinero."Es un cochinero, le vinieron a echar tierra y el cochinero que se hizo ahí está bien feo.

Esta es una avenida muy transitada, pasan varias rutas de camiones y es la avenida principal del fraccionamiento, está en pésimas condiciones", añadió.Sobre la misma avenida, casi esquina con Santa Rosa, el pavimento está también ya desnivelado, incluso se formó un socavón.

Aunque el boquete en la superficie parece pequeño a simple vista, por dentro se observa un gran hueco.

Muchos registros se rebosan. Foto: Carla González | El sol de Mazatlán

El asfalto de alrededor está a punto de colapsar y no cuenta con ningún tipo de señalamiento para prevenir a los conductores y peatones que circulan por la zona.









