Se agudiza el desempleo en las cooperativas pesqueras

Mazatlán, Sin.- Alrededor de 3 mil 500 pescadores están desempleados en Mazatlán en plena temporada camaronera de altamar; de continuar las bajas producciones y altos costos de operación no habrá más empleo, las empresas y cooperativas están cada vez más endeudadas, en riesgo de desaparecer; señaló Omar Lizárraga Manjarrez.

El presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, lamentó que por incosteabilidad el 90% de la flota compuesta por 500 barcos ya atracó, principalmente por el alto precio del diesel marino, lo que hace difícil que continúen en la pesca alternativa del camarón.

Manifestó que la temporada camaronera termina en marzo, y la mayoría de los pescadores están desempleados y están pidiendo se implemente de manera urgente el programa de empleo temporal.

Desafortunadamente ya se nos acabó el empleo a muchos que dependemos de esta actividad, los pescadores, así como las mujeres de las plantas congeladoras piden el empleo temporal, han hecho un llamado urgente por el empleo temporal, por la crítica situación que están viviendo.

Lizárraga Manjarrez, lamentó que ese sector productivo se encuentre abandonado, pues falta mucho apoyo para que pueda seguir operando, y con pocas posibilidades de continuar con la pesca alternativa como la escama y tiburón.

Es un porcentaje muy mínimo que ha logrado salir a la pesca de otras especies, muchas pesqueras y cooperativas no han podido porque están muy golpeadas económicamente y no pueden volver a invertir en otra pesquería, porque no les es posible por las pérdidas que tuvieron al inicio de la temporada camaronera.

Recordó que el declive de las producciones inició desde el mes de noviembre cuando un 50% de la flota camaronera ya estaba amarrada, hay embarcaciones que sólo lograron hacer un viaje de pesca, en diciembre, alrededor del 80% amarró su barco y en enero alrededor de un 90%.

El dirigente pesquero comparó que en febrero de la temporada 2018-2019 había alrededor de 125 barcos operando, un 20% de la flota del Pacífico; Chiapas, Oaxaca, Mazatlán, Topolobampo, Guaymas, Baja California, ahora sólo opera alrededor de un 10%.

El muelle del Parque Bonfil permanece desolado y con mínimo movimiento, pues muchos barcos ya están amarrados a la espera de que se inicie la veda del camarón, y con la incertidumbre si podrán continuar en esta actividad.

DATOS

500 barcos conforman la flota camaronera.

90% de la flota está amarrada.

3,500 pescadores están desempleados en Mazatlán, en plena temporada camaronera.









