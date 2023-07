Salvavidas indican qué recomendaciones seguir en las playas de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -El Coordinador del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Guadalupe Espinoza Bastidas, recomienda seguir algunas indicaciones a los bañistas que acuden a las diferentes playas de Mazatlán.

Respetar los horarios propuestos es la indicación principal que se le da a los bañistas, pues hay turistas que acuden a altas horas de la noche para bañarse en el mar.

"Principalmente, se les hace hincapié a las personas que respeten los horarios de playa, ya cuando oscurece no hay quien pueda evitar que se metan al agua, si se pueden meter a caminar en la arena, pero ya meterse al agua es un riesgo de noche, sobre todo porque no hay mucha luz, y no se puede auxiliar a la persona que lo necesite", dijo Espinoza Bastidas.

Otra de las recomendaciones que se hacen, es la de no ingresar al agua bajo el efecto de sustancias alucinógenas o en estado de ebriedad, al igual que no portar pantalón de mezclilla si deciden introducirse en el mar.

"Si están en estado de ebriedad, acaban de comer y si traen pantalón, ya sea de mezclilla o de cualquier tipo, no se introduzcan al mar, es un riesgo que para los bañistas, este caso ocurre normalmente en turistas, en especialmente quienes visitan la playa por primera vez", agregó.

Otras indicaciones que se hace a los bañistas es que respeten las señalizaciones y las indicaciones de la policía acuática, también que se tenga especial precaución con los menores de edad, y cuando se acuda al área de playa, acercarse a los salvavidas y preguntar en qué condiciones está el área.

Dos ataques de mantarrayas y quemadores

Durante el actual periodo vacacional, se han registrado dos ataques de mantarrayas y quemadores hacia los bañistas que acuden a disfrutar de las playas de Mazatlán, aunque recientemente se destaca la poca presencia de estas criaturas marinas.