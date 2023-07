¿Cuáles son los lugares más visitados por los turistas en Mazatlán durante este periodo vacacional?

Mazatlán, Sin.- Son tantos los atractivos turísticos que Mazatlán ofrece que los propios turistas han llegado a elegir qué lugar anhelan conocer más o cuál ha sido su favorito durante este periodo vacacional. Uno de los lugares más visitados y que ha tenido mayor afluencia turística durante este fin de semana ha sido el embarcadero de la Isla de la Piedra, donde decenas de turistas llegaban para subirse a las lanchas y visitar alguna de las islas que se encuentran al frente, junto con sus restaurantes y sus típicos transportes. José Manuel y un grupo de amigos originarios de Sonora se dieron cita en el embarcadero para comprar sus boletos y abordar una de las tantas lanchas que llevan a turistas y locales a conocer el atractivo turístico.

"Llegamos desde hace rato para poder comprar los boletos a la isla, sabemos que se llena y queríamos evitar las filas. La verdad nos llamó mucho la atención visitar la Isla de la Piedra, pero no vemos con malos ojos ir también un rato a la Isla de los Chivos, es uno de los lugares que más nos llama la atención visitar. En media semana aquí, es la segunda vez que venimos, es un lugar muy bonito para pasar un buen rato", comentó José Manuel, turista originario de Sonora.

Otro lugar muy concurrido y que ha captado la atención de miles de turistas es el Faro de Mazatlán, pues a pesar de las altas temperaturas, hay turistas que llegan al faro con la finalidad de conocer el puente de cristal o hacer una sesión de fotos en el parque natural.

"Yo vine porque veo muchas páginas en redes sociales que suben fotos del faro, así que preferiría subir al faro ahorita que es de día, porque luego lo cierran. No importa el calor, es algo que no va a desaparecer si dejo de venir. Me quiero subir para tomar las fotos o subir al mirador de cristal que a la gente le gusta tanto. Es más que nada por disfrutar la experiencia", comentó Alain, turista originario de Chihuahua.

No aguantan el calor

A pesar de que algunos turistas han expresado que no les importan las altas temperaturas, hay otros que han estado cuidándose de los rayos del sol, pues aseguran que el calor ha sido insoportable para ellos.

"Nosotros te podemos decir que el calor que hace en Mazatlán es inaguantable. Siendo honestos, es de lo peor que se puede sentir. Si queremos salir a algún lado, nos llevamos agua o tenemos que regresar a bañarnos porque estamos sudando por todo. Más allá de ser incómodo, es molesto", comentó Dolores Arámburo, quien visita Mazatlán desde Durango.