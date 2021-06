Salud califica de “discreto” el repunte de Covid-19 en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Ahora que en el estado se está presentando una tendencia al alza en nuevos casos positivos de coronavirus, el Secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, declaró que el aumento de contagios es "discreto" y en comparación con el año pasado, no significa una situación de alarma para la ciudadanía.

"Es muy importante también señalar que hemos observado todos la información oficial un incremento de casos en todo el país y la tendencia que llevábamos estabilizadora a la baja de momento hemos tenido un incremento discreto, nada que ver con lo del año pasado, pero si es importante señalar que Sinaloa en ese sentido tiene capacidad de respuesta", destacó.

Aseguró que en Sinaloa se cuenta con una capacidad de respuesta hospitalaria favorable para dar la atención médica que requiera la población, sin embargo, la estadística en camas ocupadas también ha aumentado, al pasar del nueve al 15 por ciento.

Es decir, hasta el 14 de junio, en el estado, la ocupación hospitalaria era del nueve por ciento, con 134 unidades ocupadas, de las mil 417 que hay disponibles y para el 22 de junio, el porcentaje incrementó al 15 por ciento, con 208 camas en uso.

Encinas Torres, subrayó que la ciudadanía no debe baja la guardia en estos meses de la pandemia y aunque se continua con los esquemas de vacunación, se han registrado casos de pacientes que se reinfectan.

"La vacuna tiene dos propósitos fundamentales: evitar la mortalidad, que no dé casos graves, pero puede intentar también que no adquiera uno la enfermedad, no protege al cien para decir no me va a dar Covid-19, es importante señalar que a pesar de que estén vacunados no podemos relajarnos con las medidas de prevención”, precisó.

En los últimos días, en el estado, los nuevos casos confirmados de Covid-19 ronda entre 70 y 83 y hasta el último reporte de salud del 23 de junio, en Sinaloa hay 548 pacientes activos.

Son los municipios de Culiacán y Mazatlán los que se posicionan en el color rojo en lo que era el mapa estatal, al tener 165 y 106 pacientes contagiados, respectivamente.









