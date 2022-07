Sale González Sánchez de Vialidad y Transportes de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Jesús Ernesto Sandoval Landeros tomó protesta este sábado como nuevo delegado de Vialidad y Transportes en Mazatlán. Miguel Loaiza Pérez, director de Vialidad y Transportes en Sinaloa fue quien entregó el nombramiento al nuevo funcionario estatal.

Sandoval Landeros entra en sustitución de Mario Rafael González, quien se desempeñó en ese cargo durante ocho meses y fue destituido el pasado viernes.

Puedes leer:Aumenta demanda de pasaje en la central camionera de Mazatlán

"Loaiza entregó a Sandoval Landeros el nombramiento oficial extendido por el secretario de gobierno, Enrique Inzunza Cazares, el cual sustituye a Mario González, quién publicó un video en redes sociales explicando que se separó voluntariamente del cargo y agradeció al gobernador Rubén Rocha Moya y el apoyo que le brindó durante ocho meses para trabajar en su administración", se lee e. La publicación.

¿DESPIDO O RENUNCIA VOLUNTARIA?

En un vídeo que circula en redes sociales este sábado, el ahora es delegado confirmó su salida y agradeció al gobernador Rubén Rocha Moya por haberle permitido ser parte de su equipo de trabajo.

"Buenos días amigos de las redes sociales, miembros de la prensa, quiero dar una noticia y sobre todo quiero agradecerle a nuestro señor gobernador haberme permitido ser parte de su equipo durante estos últimos ocho meses", confirmó.

"He dejado ya la delegación, los cargos públicos así son, trabajamos bien, hicimos lo mejor, dejamos una huella y la gratitud inmensa para nuestro señor gobernador, como debe de ser siempre", añadió.

La salida de González Sánchez trascendió desde el viernes por la tarde cuando, a unas horas de que saliera de vacaciones, intentaron quitarlo del puesto, contrario a lo que dice la publicación de Vialidad, que fue por voluntad propia.

Ese día, contó a medios de comunicación, le llamaron para que se presentará en la oficina, pues supuestamente iba a haber cambio de delegado, aunque a él no le habían notificado nada, al contrario, hasta las vacaciones le habían pagado.

Fue Rubén Medina, subdirector de Vialidad y Transportes en Sinaloa, quien le marcó, pero Mario Rafael le dijo que hablaría con el gobernador, pues él fue quien lo puso en el cargo y en caso de ser cierto que sería destituido, quería agradecerle personalmente.

En entrevista con otro medio local, declaró que no eran las formas de removerlo de su cargo, pues no recibió ningún documento de manera oficial por parte del mandatario estatal; confesó que el despido lo tomo por sorpresa y que fue Rodolfo Jiménez López, subsecretario de Vialidad, quien le notificó que ya no estaría más al frente de la delegación, señalando que se trataba de cuestiones políticas.

El también ex diputado federal, aseguró que su trabajo en la delegación fue transparente y con dignidad hizo su trabajo en los operativos Anti-ruido y otros más.