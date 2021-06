Morena y su aliado el PAS tendrán mayoría absoluta en el Congreso

Culiacán, Sin.- De acuerdo al Instituto Estatal Electoral de los 24 circunscripciones, Morena ganó 15 distritos, ocho el PAS y uno la alianza PRI, PAN, PRD, por lo que de las 16 diputaciones plurinominales a Morena le corresponden cinco diputados, al PRI siete, al PAN dos uno al PT y uno más al MC.

De esta manera la Sesenta y Cuatro Legislatura que iniciar el primero de octubre, la mayoría la tendrá Morena con 20 diputados, ocho de su aliando el PAS, además hay que sumarle otro diputado del PT por lo que holgadamente tienen mayoría absoluta. Ocho del PRI, dos del PAN y uno de Movimiento Ciudadano.

Los diputados plurinominales –los que como se dice coloquialmente sin despeinarse recibirán el premio- , de Morena: Gloria Urías Vega, José Manuel Luke Rojas, Verónica Guadalupe Bátiz Acosta, Pedro Alonso Villegas Lobo y Nela Rosiely Sánchez Sánchez.

Por el lado del PRI están Concepción Zazueta Castro, Ricardo Madrid Pérez, Cinthia Valenzuela Langarica, Sergio Mario Arredondo Salas, Deisy Judith Ayala Valenzuela, Luis Javier de la Rocha Zazueta y Gloria Himelda Félix Niebla.

El espacio del PAN estará ocupado por Giovanna Morachis Paperini y Adolfo Beltrán Corrales. Del PT la diputada plurinominal será María Guadalupe Cázeres Gallegos y de MC Celia Jauregui Ibarra.

La conformación de la Legislatura es de 40 legisladores y para tener la mayoría absoluta se requieren 27 diputados, es decir que con once diputados opositores –si es que se une MC- difícilmente habrá contrapesos en el poder Legislativo.

Una vez conformada la legislatura se especula entre los mismos morenistas que su coordinador será el diputado electo Feliciano Castro, a quien lo ven como un hombre formado en la izquierda, estudioso, conciliador y uno de los personajes más cercanos al gobernador electo, además durante su paso por el Congreso, fue uno de los diputados más brillantes.

Por el lado del PRI se barajean dos nombres: Ricardo Madrid y Gloria Himelda Féliz Niebla, del primero se dice que tiene dos cartas fuertes que lo están impulsando: Quirino Ordaz, actual gobernador y Rubén Rocha, gobernador electo.

Esa mancuerna no convence a los priistas, ya que no lo ven muy bien debido a que Madrid Pérez, fue secretario particular de Rocha Moya durante su paso por el gobierno del estado.

Por su parte Gloria Himelda Félix Niebla, está será la tercera vez que ocupara una curul, en la actual legislatura fue presidenta de la Mesa Directiva, es decir, se está reeligiendo, además fue diputada federal y alcaldesa de Mocorito, por lo que la consideran con muchas tablas para coordinar a los diputados priistas en esta debacle partidista.









