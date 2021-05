Rosa Elena Millán se mantiene firme hasta el 6 de junio

Culiacán, Sin.- Rosa Elena Millán Bueno, candidata a la gubernatura de Sinaloa por el partido Fuerza por México, aseguró que no declinará su candidatura en favor de ningún candidato y continuará su marcha hasta el 6 de junio.

Esto ante especulaciones que han tenido lugar en las que se sugiere la idea de que, junto con Sergio Torres, podría declinar su candidatura en favor a la de Mario Zamora para impedir que Morena se quede con todas las posiciones en Sinaloa.

“No fuera candidata, para empezar. El 6 de junio voy a dar una muestra muy importante de fortaleza, de trabajo, de pasión por la política buena. No me presto a ese tipo de jugadas. Yo estoy trabajando fuerte, consolidada, en un partido nuevo no tenemos recursos, pero tenemos una historia de vida de más de 30 años. Vamos a cerrar fuerte”, manifestó.

En el día de las elecciones, aseguró, que en un acto de congruencia aparecerá en la boleta y tendrá un cierre fuerte.

“Voy al 6 de junio a estar en la boleta por Fuerza por México como una mujer congruente, como una mujer que ha demostrado que más allá de los partidos están los derechos de las mujeres. Por eso soy candidata, cuando me dijeron no vas, yo dije sí voy”, manifestó.

Campañas negras

Aunque no ha sido víctima de “fake news”, Rosa Elena Millán condenó el uso de estas tácticas por parte de otros candidatos,

“Sí repruebo a quien las use por denostar a candidatos, sus familias y a su equipo cercano. Cuando hay elementos o razones de prueba, hay que hacerlos valer ante la autoridad. Con eso estaríamos promoviendo que haya legalidad en este proceso electoral”, aseguró.

Foto: Martin Duran | El Sol de Sinaloa

La candidata insistió en que las campañas deben ser transparentes y abiertas, pues la gente sabe cómo viven los candidatos y se pueden dar cuenta cuando se utilizan este tipo de técnicas.

“Yo no necesito de eso, una campaña debe ser abierta, transparente. Cuando te vales de ese tipo de situaciones, al final la gente ya sabe, nos conoce y sabe cómo hemos vivido”, detalló.

Sin corrupción

Millán bueno insistió en que su gobierno será de total transparencia y de combate a la corrupción, por lo que propondrá una iniciativa para reformar la ley de acceso a la información, pues entre más sepa el ciudadano cuánto y cómo gasta el gobierno, de esa manera se genera confianza.

“Quiero generar un gobierno en que la gente confíe, que sepan que cada peso que recauda el gobierno se regresa en un beneficio para la gente”, finalizó.









