Sinaloa está preparado para que una mujer lo gobierne: Rosa Elena Millán

Mazatlán,Sin.- La dos veces legisladora local y también diputada federal, con más de 30 años de trayectoria política y ahora candidata a la gobernatura de Sinaloa por Fuerza México, Rosa Elena Millán Bueno, señaló que buscan potencializar la equidad de género en materia de participación política en la próxima jornada electoral.

En rueda de prensa, estuvo acompañada por Samuel Lizarraga Camacho, candidato a la presidencia de Mazatlán, así como las y los candidatos de los municipios de San Ignacio, Escuinapa, Concordia y El Rosario y de los distritos locales.

Consideró que el estado está preparado para ser gobernado por una mujer; las propuestas y empatía hacia una candidata que represente al género femenino, aseguró, son las principales fortalezas de su partido y estadísticamente en Mazatlán, es favorable, ya que poco más del 50% de la población en el puerto son mujeres.

"¿Sinaloa está preparado para que una mujer lo gobierne? yo creo que si y precismente este cambio que buscamos es que una mujer gobienre Sinaloa", consideró.

Dijo que su salida del PRI fue motivada porque no veía las condiciones en el partido para que ella fuese candidata y esa misma motivación la llevó a unirse a Fuerza México.

"Me parece que Fuerza México es una oportunidad de inclusión ciudadana y de la participación política de las mujeres, eso me motivó mucho (...) intenté ser candidata a gobernadora, intenté a ser candidata a presidenta municipal y vi que las condiciones no estaban dadas para mí", dijo.

Rosa Elena Millán Bueno, Titular Estatal del Seguro Popular. Foto: Especial

Agregó que Fuerza México le dio la oportunidad de ser candidata a gobernadora y de impulsar las causas de la mujeres trabajadoras, violentadas, profesionistas, amas de casa y en general de todas las causas desde una perspectiva femenina, resaltando su trabajo cuando fue legisladora y precusora en temas en violencia de género.

Añadió que en su momento dará a conocer las propuestas de su partido, con el compromiso de que serán cosas que se pueden hacer y no solo serán promesas hechas por hablar.

También llamó a el resto de los contendientes a respetar los tiempos electorales y las medidas de sanidad correspondientes.









