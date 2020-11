Gerardo Vargas confía en estatutos de Morena

Mazatlán, Sin.- Confiado de los estatutos de Morena y de los resultados que arrojan hasta el momento las encuestas, Gerardo Vargas Landeros se perfila como aspirante para la candidatura a la gobernatura de Sinaloa.

Dijo que confía plenamente en que la selección interna del candidato, o candidata, en el partido que milita desde octubre del 2017, será en base a lo que arrojen las encuestas y no a través del "dedazo", para esto dijo ir en primer lugar, y por mucho en, todas las encuestas que se han realizado

"Voy en primer lugar en todas las encuestas que se han estado publicando y que difícilmente me van a alcanzar. Vamos bien, pero no hay que confiarnos. Yo sí creo que se va a dar lo que marca los estatutos de Morena, que va a ser por encuestas, no se ha definido cuál, la convocatoria no tarda en salir estos días, para ver si son encuestas o estudios de opinión", dijo.

De nueva cuenta, en una gira por el sur de Sinaloa, comentó que se ha reunido y se reunirá entre hoy y mañana con diferentes gremios empresariales y comerciales para tratar temas de interés político- social, económicos y de política pura.

"Seguimos con esa comunicación, con ese contacto permanente, ayudando a hacer esa gestoría que ellos están haciendo producto de la pandemia del Covid-19 y del nuevo rebrote que se nos presentó. En la parte económica, contactando con los organismos empresariales, autoridades financieras donde se puedan conseguir algunos fines, se han capacitado a emprendedores y también promoviendo el consumo local en Sinaloa", comentó.

Las inquietudes políticas ya llegaron, señaló. Hoy lunes estuvo en Mazatlán, donde sostuvo pláticas con empresarios, grupos productivos, locatarios de mercados y grupos de músicos que han estado teniendo problemas al interior de la ciudad.

El día martes se dispondrá a recorrer Escuinapa, El Rosario y Concordia, donde mantendrá la misma agenda de trabajo.

Un buen líder es lo que ocupa Sinaloa en estos momentos, agregó Vargas Landeros, sea hombre o mujer.

Por su parte, dice cumplir con tal perfil. En caso de llegar a ser candidato y de ganar las elecciones aseguró que su forma de trabajo será escuchar a la gente y de esta manera redireccionar las políticas públicas.

"Que los sinaloenses escojan al mejor líder que ellos consideren, que eso es lo que ocupamos ahorita en Sinaloa, un hombre o una mujer que sepa liderar al estado. Para Mazatlán hay muchas cosas por hacer, seguir embelleciéndolo, promover más inversión regional, internacional, garantizar una seguridad pública, generar mejores condiciones de empleos", aseguró.





