Rocha Moya recibe la segunda dosis de la vacuna

Culiacán, Sin.- Después de que se aplicó la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca contra Covid-19, el candidato a la gubernatura de Sinaloa por los partidos de Morena- PAS, Rubén Rocha Moya, celebró que gracias a que se está llevando a cabo esta inmunización se está rompiendo con la cadena de contagio de esta enfermedad que ha cobrado la vida de miles de mexicanos.

En la escuela primaria Revolución Mexicana el candidato de Morena-PAS arribó al módulo con la documentación en mano, al ingresar al plantel esperó su turno para ser atendido.

Local Hay focos rojos en algunos municipios: Rocha Moya

Una vez que fue vacunado, en entrevista con los medios de comunicación, Rocha Moya dijo sentirse muy bien, que no le salió ni sangre y que los médicos presentes le recomendaron bañarse y descansar, con la finalidad de aminorar las molestias que provoca la aplicación del fármaco, sin embargo, dijo que continuará con su agenda.

“Lo único que nos dijeron: hay que bañarse, no tuve ningún síntoma, me han dicho que a la segunda vez sí se tiene. Voy a esperar, voy a reposar un rato, de aquí me voy a la casa, tengo dos eventos”, señaló.

“Cuando te inyectan te dicen: en 15 minutos va a pasar el personal médico para que te revise y te dirá si te puedes ir a descansar. Te preguntan si hubo alguna reacción, pero en mi caso no hubo, como tampoco en la primera aplicación. Este día tuvimos dos eventos, uno en Navolato y otro más en el municipio de Angostura”, señaló.

El candidato llegó poco antes de las 12:45 horas de este martes, a este punto de vacunación que se habilitó para que los adultos mayores de 60 años que radican en Culiacán, reciban la segunda dosis que les corresponde.

Rocha Moya comentó que en los eventos que ha realizado por los 18 municipios del estado ha constatado que son muchos los sinaloenses que se han vacunado.

















