Asegura Rocha Moya no preocuparle declinación de Gloria González

Culiacán, Sin.- El candidato a la gubernatura Rubén Rocha Moya, de Morena-PAS, calificó como incongruente a la candidata del PT, Gloria González Burboa al renunciar y sumarse a Mario Zamora, además dijo que esta unión no le representa ningún riesgo, no le hace ruido a su campaña, como tampoco confundirá al electorado.

El aspirante a la gubernatura explicó que respeta la decisión de los candidatos, pero el PT a nivel nacional y local comparte alianzas con Morena.

Además destacó que en política todo se vale, pero que en todo caso la población y los que iban a votar por la candidata seguramente lo van a seguir haciendo por el PT porque el partido seguirá en la boleta.

Rocha Moya advirtió que cada quien toma decisiones, que cada quien hace lo suyo y será la ciudadanía la que valore si está bien o está mal lo que hizo la candidata del PT.

“Que me disculpen pero no tiene ningún significado, ya verán ellos si les suma, pero en todo caso no les suma ni el uno por ciento. Finalmente no lo califico, cada quien se hará responsable de sus actos”, dijo.

