Rocha Moya gestiona 250 mdp ante Conagua para rescate de agua

Culiacán, Sin. -Ante la situación crítica que se vive en el estado por la falta de agua y al ubicarse en la entidad el nivel de presas al 28.9 por ciento de conservación, el gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que encabezará la gestión ante legisladores federales y la federación para que se redireccionen 250 millones de pesos para modernización y rehabilitación de canales, y así se destinen para operar los equipos de bombeo disponibles en los módulos de riego.

El mandatario señaló que sigue vigente una expectativa alarmante para la temporada agrícola otoño-invierno 2023-2024 por la falta de almacenamiento de agua en las presas del estado. Sin embargo, esto es como una estrategia de ampliar el número de superficie agrícola de distintos cultivos en el próximo ciclo agrícola de otoño-invierno.

“Ahorita no tenemos sequía propiamente dicho, lo que tenemos una expectativa alarmante para el caso de la siembra del otoño-inverno, no están captando suficiente agua las presas. Estamos gestionando para ver si es posible que, aun si no fuera todo, una parte para el rescate de agua”, mencionó.

Ante ello, precisó que trae en su agenda de gestión para etiquetar recursos federales cuatro proyectos, como la culminación del revestimiento del dren Bacurimí, circuito exterior en Culiacán y dos puentes superiores elevados en Mazatlán.

El bombardeo de nubes se extendió después de 20 vuelos. Foto: Mario Núñez Lozada | El Sol de Sinaloa

Una alternativa más que ya se avanza entre la autoridad estatal y organizaciones agrícolas es poner en marcha las bombas que tienen algunos productores a la orilla de los canales para bombear el agua y tirarla al canal.

Contexto

El programa de bombardeo de nubes se extendió luego de 20 vuelos programados en la zona serrana para estimular lluvias, por lo que el gobernador autorizó que continuara la estrategia en coordinación con la Comisión Nacional de Zonas Áridas.