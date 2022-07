Robo de niños en Mazatlán, una realidad oculta en el estado

“Me están robando la niña”, gritaba una mujer desesperada mientras corría detrás de una joven que le había arrebatado a su hija de 5 meses de los brazos de la abuela, afuera de una plaza comercial en Mazatlán.

Eran las 3:00 de la tarde del pasado 7 de julio cuando Anita, su mamá y sus dos hijos terminaron de hacer sus compras y esperaban la llegada del transporte público que habían solicitado a través de una aplicación. Se encontraban en un área muy transitada y nunca se dieron cuenta que las personas que intentaron robarles al bebé las estaban siguiendo.

“El robo de infantes es una realidad. Las autoridades quieren tapar el sol con un dedo y dicen que Mazatlán está seguro, pero no es así. La gente debe darse cuenta que es algo que está pasando, deben de tener más cuidado con sus hijos, porque aquí muchos son los niños que van por delante en las banquetas y uno detrás de ellos y ahí se los pueden robar", dice con aire de tristeza la joven mujer.

Su reacción ayudó a que no se llevaran a su niña, dice que se armó de valor y corrió tres cuadras detrás de la mujer que se la llevó, pero hay casos en los que los padres no corren con la suerte que ella tuvo.

"Duré como dos días así, como corriendo sobre una nube, no sentía las piernas, hasta días después, que ya aterricé, y me dolían mucho las piernas por todo lo que corrí, pero en ese momento quería volar para alcanzar a la mujer que nos quitó a la bebé".

CORAJE E IMPOTENCIA

Aquel día Anita, su mamá y los niños salieron a hacer unos mandados. Entraron a la plaza comercial, luego a una óptica y después ella dejó sentada a su mamá en la banqueta para ir a una tienda departamental ahí cerca a hacer unos pagos, regresó y entró de nuevo al centro comercial para ir al baño a cambiarle el pañal a la bebé. Todo ese tiempo ella traía a la pequeña en la cangurera.

La joven madre solo quiere que se haga justicia. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Le dije a mi mamá: vamos a sentarnos aquí para esperar el Didi, mi niño empezó a enfadar y ella me dijo: ‘ve a comprarle una nieve, pero saca a la niña de ahí para que descanse’. Entonces guardé la cangurera en la pañalera, le di la niña a mi mamá y me fui a comprar la nieve", rememora.

Fue entonces cuando una muchacha que vestía una blusa blanca se acercó con la mamá de Anita, empezó a acariciar a la niña y le dijo: “tengo rato viendo a la bebé, pero no me animaba a agarrarla porque la traía su mama”. Cuando Anita venía de regreso con la nieve, la jovencita le arrebató a la niña de los brazos a su mamá y corrió con ella.

"Cuando ella corre, yo aviento la pañalera, y mi mamá grita: ‘se lleva la niña’. Y voy tras ella, empecé a gritar: ‘me están robando la niña’. Entonces empezó a salir gente, no sé de dónde, y un chofer de Didi que estaba por ahí cerca empezó a corretear en el carro a la mujer. Pero luego, otra muchacha, con blusa negra, ya estaba esperándola y empezaron a correr las dos juntas hacia el fraccionamiento Bahía de Mazatlán", narra mientras su rostro se transforma con una mueca de angustia al recordar el momento.

“Cuando vio que corría detrás de ella, la muchacha aventó a la niña al piso para seguir corriendo, no sé si se cansó, pues mi bebé pesa 8 kilos, o se sintió acorralada por el chofer de taxi de aplicación que le cerró el paso, le metió el pie, cayó al piso y la detuvieron, mientras que la otra seguía corriendo hacia una calle cerrada”.

La segunda mujer, al ver que no tenía salida, regresó, pero ya se había quitado la blusa negra y traía una azul, además de un peinado diferente.

"Unos muchachos que estaban ahí la agarraron y otro corrió a recoger a la niña, cuando me la dieron pensé que iba a tener la cara llena de sangre, pero gracias a Dios no tenía ni un rasguño. La otra muchacha me dijo: ‘¿estás segura que yo vengo con ella?’ Sí, eres tú, pero te cambiaste la camiseta, le dije. Le pedí a los policías que le revisaran la mochila que traía, donde estaba la playera negra toda enrollada y sudada".

LAS VENÍAN SIGUIENDO

Cuando Anita revive el momento resulta imposible que contenga su impotencia y coraje. La segunda mujer le dijo que todo había sido una broma y que no levantara denuncia, porque la mamá de la niña que le arrebató a la bebé se estaba muriendo y que ella solo quería llevarle a la niña como una sorpresa.

De acuerdo con los testigos del hecho, los gritos de las mujeres eran tan fuertes, que en pocos segundos muchas personas se unieron a la persecución.

“Fue mucho movimiento, la gente, las patrullas, afortunadamente todos se movilizaron demasiado rápido, por eso fue que se pudo hacer algo, pues si no quién sabe qué hubiera pasado, no hubiéramos sabido para dónde se la hubieran llevado. No quiero ni pensarlo”.

La joven madre de 28 años confirmó que la menor de edad que intentó robarle a su bebé enfrenta su proceso en libertad. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Anita recuerda haber visto a la muchacha de negro cuando salió de la óptica, también cuando fue a cambiar a la niña al baño.

“Yo las había visto, pero como ver a cualquier gente, yo no les tomé más atención y nunca me imaginé lo que tenían planeado hacer en plena luz del día y en un área de mucha pasadera de gente”.

UNA REALIDAD EN EL ESTADO

Aunque la Fiscalía General del Estado se muestra renuente a presentar cifras, e incluso a aceptar que el robo de infantes es una realidad en los municipios, lo que le sucedió a Anita demuestra que la problemática existe y no solo es rumorología.

De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda difundidas este 2022, a nivel nacional 77 mil 752 niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos en la última década hasta el 2021, mientras que los expedientes que se encuentran abiertos en Sinaloa son 2 mil 079, aunque no está especificado si es por robo de infante.

SALTAN LAS IRREGULARIDADES

Cuando los policías municipales se llevaron detenidas a las dos mujeres, por presunto robo de infantes, Anita y su mamá se fueron a la secretaría de Seguridad Pública a levantar la denuncia, donde estuvieron dos horas. Después se fueron a la Fiscalía zona sur y ahí tardaron hasta las 2:00 de la mañana.

Para levantar la denuncia, la joven madre tuvo que comprobar que la pequeña era su hija y después regresar a su casa con el temor a que les fuera pasar algo, ya que ni ella ni sus familiares sabían quiénes eran las mujeres que intentaron quitarle a la bebé, ni tampoco si pertenecían a una banda o eran parte del crimen organizado.

En Sinaloa se encuentran abiertos 2 mil 079 expedientes por desaparición de niños. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Las mujeres detenidas no declararon absolutamente nada, se apegaron a su derecho. Cuando detuvieron a la menor de edad, que fue la que sustrajo a la niña, solamente decía: “a mí me mandaron”.

“Al siguiente día, la Policía Municipal, a través de un comunicado, informó que había sido un problema familiar y la Fiscalía dijo que me habían ofrecido dinero, cuando fue la licenciada de oficio la que les exigió que ellas tenían que pagar las terapias psicológicas a mi mamá, pues fue la que resultó más afectada, porque a ella fue a quien le arrebataron a la niña”, señaló.

"Dijeron que era un caso aislado, que eran mis familiares, pero eso es mentira, yo en mi vida las había visto; que me habían ofrecido dinero para que me callara, pero tampoco fue así", dice Anita.

LAS LEYES

La joven madre de 28 años confirmó que la menor de edad que intentó robarle a su bebé enfrenta su proceso en libertad, y que no va a recibir un castigo mayor porque las leyes así lo dicen.

"Está llevando el proceso desde fuera, pero no está detenida, la otra persona sí está detenida, dentro de cuatro meses tiene la audiencia, pero como ella no se quiso robar a la niña, lo más probable es que la dejen salir", lamentó.

“Al parecer, con la menor edad no se puede que la procesen como a una persona mayor, me dicen que ahí no se puede hacer más, las leyes, más que castigar a los menores que cometen algún delito, los protegen. Me dijeron que lo único es poder obligarla a estudiar. No, pues póngale una beca de una vez, así son las leyes que tenemos en México, esos son los castigos para los menores".

EN EL ESTADO

Los municipios en donde se han registrado desapariciones de menores de edad en Sinaloa hasta el año 2021.

-Culiacán: 1,135

-Mazatlán: 310

-Ahome: 197

-Navolato: 96

-Guasave: 96

-Salvador Alvarado: 36

58.8% son mujeres

41.2 % son varones

FUENTE: Comisión Nacional de Búsqueda

DATOS

-12 niños y adolescentes en el país desaparecen diariamente, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

-77 mil 752 niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos en México en la última década, hasta el 2021, de acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda.

-2 mil 079 expedientes por desaparición de niños se encuentran abiertos en Sinaloa, de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda.